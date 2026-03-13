De la crisis al liderato: así resurgió Comunicaciones en el Clausura

Hubo un momento no muy lejano en el que el panorama parecía oscuro para Comunicaciones . Uno de los clubes más grandes y con más títulos del futbol guatemalteco avanzaba entre dudas, frustración y resultados que amenazaban con manchar una historia acostumbrada al protagonismo y a los campeonatos.

El recuerdo aún está fresco. El cierre del torneo Apertura fue un golpe duro para la institución alba: último lugar en la tabla, apenas cinco victorias en 22 jornadas y la dolorosa ausencia en la fase final. Para muchos, aquella campaña fue una de las más complicadas en la historia del club.

Bajo la dirección del mexicano Roberto Hernández y, después, del argentino Iván Franco Sopegno, el equipo nunca encontró estabilidad. Su funcionamiento era irregular, la confianza escasa y la presión aumentaba jornada tras jornada. Lo impensable comenzaba a tomar forma: la amenaza del descenso rondaba a uno de los gigantes del futbol nacional.

Cuando comenzó el Clausura, la prioridad no era levantar un trofeo. Era sobrevivir.

El equipo inició el torneo con el peso de la zona roja sobre sus hombros. En más de un análisis futbolero, algunos ya señalaban a Comunicaciones como candidato a vivir su peor pesadilla deportiva: perder la categoría y caer a la Primera División.

Fue entonces cuando la directiva decidió dar un golpe de timón.

El elegido fue el chileno Marco Antonio Figueroa, conocido en el ambiente futbolístico como “El Fantasma”. Su nombre no era nuevo en la casa crema. Más de dos décadas atrás había tenido un paso discreto por el banquillo albo, por lo que su regreso generó más preguntas que certezas.

Sin embargo, su trabajo reciente al frente de la Selección de futbol de Nicaragua lo volvió a poner en el radar del club. La dirigencia decidió apostar por su carácter fuerte y su experiencia para intentar rescatar a un equipo que parecía quebrado.

Los primeros días no estuvieron libres de escepticismo. Pero Figueroa optó por una fórmula simple: trabajar lejos del ruido mediático, ordenar el vestuario y recuperar la disciplina dentro del grupo.

Poco a poco, la transformación comenzó a notarse.

El equipo todavía atravesó momentos de altibajos, pero la actitud cambió. Comunicaciones volvió a competir, a creer y a mostrar señales de identidad futbolística. La mano del “Fantasma” empezó a sentirse en la cancha.

Hoy, tras 12 jornadas del Clausura, la historia ha dado un giro que hace apenas unos meses parecía improbable.

Comunicaciones no solo se ha alejado del descenso, sino que lo ha hecho con autoridad. El equipo crema está a diez puntos de la zona roja y ha logrado instalarse en la cima de la clasificación.

El resurgimiento ha estado acompañado de números contundentes. Los albos atraviesan su mejor racha de la temporada, con cuatro victorias consecutivas; apenas han cedido un empate en el campeonato y se han convertido en el ataque más productivo del torneo, con 23 goles anotados.

Más allá de las estadísticas, lo que ha cambiado es la esencia.

El equipo que hace algunos meses parecía perdido ha recuperado su ADN competitivo. Hoy muestra una estructura sólida, mayor convicción en su juego y una regularidad que lo coloca como uno de los equipos más fuertes del campeonato.

La misión inicial —alejarse del descenso— empieza a cumplirse. Pero el presente ha abierto una puerta que al inicio del torneo parecía cerrada: volver a soñar con el título.

En el horizonte aparece la posibilidad de conquistar la anhelada copa 33, un objetivo que hoy ya no parece una utopía.

Aún queda camino por recorrer en la fase de clasificación, pero el rumbo es claro. Bajo la conducción de Figueroa, Comunicaciones ha pasado de caminar entre cenizas a renacer como protagonista.