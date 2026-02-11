¿Cómo quedó la Selección de Guatemala Sub‑17 frente a Haití en el Premundial?

La Bicolor dejó escapar una oportunidad de oro este miércoles al perder, en la tercera fecha del Premundial Sub‑17, frente a su similar de Haití, y desperdiciar así la posibilidad de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo en esta categoría.

El conjunto dirigido por Willy Coito Olivera llegó al encuentro con la ventaja deportiva de que un empate le bastaba para lograr el ansiado boleto mundialista.

Sin embargo, el combinado guatemalteco no supo manejar la presión y terminó cayendo 2‑1, con goles de Sonson Jean‑Baptiste al minuto 7 y Danrick Dalce al 22. Con este resultado, Guatemala quedó nuevamente eliminada y consumó otro fracaso en selecciones.

Al igual que hace un año, la Bicolor volvió a quedarse a las puertas de la clasificación, y nuevamente ante el mismo rival. El cuadro caribeño se ha convertido en el verdugo de Guatemala en esta fase, al derrotarla en dos procesos consecutivos y arrebatarle, en ambas oportunidades, el pase al Mundial.

Durante el encuentro, el equipo chapín logró reaccionar al gol tempranero de los haitianos; sin embargo, tras el segundo tanto, perdió claridad y nunca consiguió reencontrarse en el terreno de juego. Con el paso de los minutos, la desesperación aumentó y el tiempo no fue suficiente para cambiar la historia.

Guatemala finalizó en la segunda posición del Grupo C, con dos triunfos y una derrota, mientras Haití cerró con puntaje perfecto, asegurando su boleto al Mundial de Qatar, previsto para disputarse en noviembre, a falta de confirmación oficial de fechas por parte de la Fifa, por parte de la Concacaf, habrá un total de ocho selecciones representantes.