Comunicaciones apunta a retomar el rumbo ante Mictlán en la jornada 12 del Apertura 2025

La fecha 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional sigue su curso este domingo con tres partidos que podrían marcar diferencias importantes en la clasificación, luego de que el sábado se disputaran los primeros dos encuentros.

La actividad dominical arrancará en el estadio Asunción Mita, donde el Deportivo Mictlán recibirá a Comunicaciones a las 15:00 horas. Los "Conejos", que se encuentran en la pelea por mantenerse en zona de clasificación, llegan motivados tras su victoria reciente en casa, mientras que los albos buscarán cortar una racha de resultados adversos que los ha relegado a la parte baja de la tabla.

Posteriormente, a las 17:00 horas, el estadio David Cordón Hichos será escenario del enfrentamiento entre Guastatoya y Aurora. Los “Pecho Amarillo” atraviesan una de las campañas más complicadas de su historia, con apenas cinco puntos en once jornadas, y necesitan sumar con urgencia para intentar abandonar el último lugar. Enfrente tendrán a un Aurora que ha sorprendido en su regreso a la Liga Nacional y que llega con la intención de afianzarse en los primeros puestos.

El tercer encuentro de la jornada dominical se disputará en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC recibirá a Deportivo Malacateco a las 20:00 horas. Los “Chivos”, que han mostrado fortaleza como locales, intentarán aprovechar el respaldo de su afición para seguir escalando en la tabla. Malacateco, por su parte, quiere confirmar su buen momento tras vencer a Antigua en la jornada anterior.

Estos tres duelos dominicales complementarán la fecha 12, que comenzó el sábado con emociones intensas. En Mixco, Nicolás Martínez marcó al minuto 97 el gol con el que los “Chicharroneros” vencieron 1-0 a Cobán Imperial en un cierre polémico, ya que los visitantes reclamaron una supuesta mano en la jugada del tanto.

Más tarde, en el estadio Manuel Felipe Carrera, Municipal se impuso con autoridad 3-0 sobre Achuapa, manteniendo así su invicto en el torneo y consolidándose en la primera posición de la clasificación general con 23 puntos. El resultado reafirmó el buen momento de los rojos bajo la conducción de Mario Acevedo.

Con estos resultados, la jornada dominical cobra todavía más importancia, ya que varios equipos tienen en sus manos la posibilidad de acortar distancias con el líder o bien evitar quedar rezagados en la lucha por la clasificación a la fase final del campeonato.

La Liga Nacional encara así un fin de semana cargado de emociones, donde cada punto empieza a tener un peso decisivo rumbo a la segunda vuelta del Torneo Apertura 2025.