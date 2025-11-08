Comunicaciones gana por la mínima y respira con una tres puntos clave ante Cobán Imperial

Comunicaciones logró una victoria fundamental en su lucha por salir del fondo de la tabla, al vencer 1-0 a Cobán Imperial en el estadio Cementos Progreso. El único tanto del encuentro fue obra de Lynner García, quien aprovechó un centro preciso para conectar un cabezazo certero que venció al guardameta cobanero.

El gol llegó durante la primera mitad, en un tramo donde los albos mostraron mayor ambición ofensiva y control del juego. García, uno de los jugadores más regulares del torneo, volvió a ser decisivo en un momento de alta presión para el cuadro capitalino. Su anotación le dio a los cremas el impulso necesario para afrontar el resto del partido con mayor confianza.

En el complemento, el encuentro se volvió mucho más cerrado e intenso, especialmente en la zona del medio campo. Cobán intentó empatar el marcador con presión alta y juego directo, pero la zaga de Comunicaciones se mantuvo firme y ordenada, evitando que el rival encontrara espacios claros para definir.

Los minutos finales fueron de sufrimiento para el conjunto blanco, que defendió con todo una ventaja mínima pero valiosa. El arquero crema también tuvo intervenciones importantes que aseguraron los tres puntos, en un partido donde cada jugada se disputó con máxima intensidad.

Con este resultado, Comunicaciones suma 20 puntos y, de forma momentánea, sale del último lugar de la tabla general, ubicándose en la décima posición a la espera de que se complete la jornada. Un respiro importante para el equipo que dirige Iván Franco Sopegno, que necesitaba con urgencia reencontrarse con el triunfo.

Cobán, por su parte, volvió a tropezar fuera de casa y dejó escapar la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación. El equipo altaverapacense mostró esfuerzo y empuje, pero la falta de contundencia volvió a ser su principal problema en los momentos clave del partido.

El partido fue muy disputado en el medio campo. (Foto: Prensa Libre, Erick Ávila)

El triunfo le permite a los cremas tomar confianza para los próximos compromisos, donde deberán mantener la regularidad si quieren escapar definitivamente de la parte baja. La afición blanca, que acompañó en buen número, celebró con alivio una victoria que podría marcar el punto de inflexión en la campaña.

Comunicaciones respira, gana en casa y demuestra que todavía tiene argumentos para pelear. La batalla por escalar posiciones apenas comienza, pero los tres puntos de esta tarde valen mucho más que una simple victoria.