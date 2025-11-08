Mictlán y Marquense reparten puntos en Jutiapa tras un intenso empate 1-1

Mictlán y Marquense protagonizaron un cerrado empate 1-1 este sábado en el estadio La Asunción, en el duelo que abrió la jornada 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El encuentro estuvo lleno de intensidad y emoción, con ambos equipos buscando sumar puntos importantes en su lucha por escalar posiciones en la tabla general.

El conjunto de Mictlán tomó la iniciativa desde los primeros minutos y consiguió abrir el marcador gracias a una anotación de Jehú Fajardo, quien volvió a hacerse presente en la Madriguera. El delantero aprovechó una desatención defensiva para marcar el 1-0, desatando la alegría de los aficionados locales que se hicieron sentir en las gradas.

Con la ventaja, los “Conejos” intentaron controlar el ritmo del juego y aprovechar los espacios que dejaba Marquense en su intento por reaccionar. Sin embargo, el cuadro visitante mantuvo la presión durante el segundo tiempo, apostando por la posesión y los balones largos en busca del empate.

A medida que avanzaban los minutos, el conjunto de San Marcos fue creciendo en confianza y generando más peligro en el área rival. El portero de Mictlán tuvo que intervenir en un par de ocasiones para evitar la caída de su arco, pero finalmente, la insistencia de los visitantes tuvo recompensa.

Al minuto 85, William Amaya aprovechó un rebote dentro del área para empujar el balón al fondo de la red y decretar el 1-1 definitivo. Su anotación llegó en un momento clave del encuentro, evitando la derrota y permitiendo a Marquense rescatar un punto en condición de visitante.

Tras el empate, Mictlán dejó escapar una valiosa oportunidad de sumar tres puntos en casa, resultado que le habría permitido escalar posiciones y acercarse a la zona media de la tabla. Por su parte, Marquense sumó un punto importante fuera de casa que lo mantiene en la pelea por ingresar a los puestos de clasificación.

El empate refleja el equilibrio mostrado por ambos equipos a lo largo del encuentro, en el que Mictlán mostró fortaleza ofensiva en la primera mitad y Marquense supo reaccionar con carácter en los minutos finales. Con este resultado, ambos conjuntos deberán prepararse para la recta final del torneo, donde cada punto será determinante.

La jornada 19 continuará este sábado con otros encuentros decisivos, mientras que Mictlán y Marquense ya piensan en su próxima presentación, sabiendo que el cierre del campeonato será clave para definir sus aspiraciones en el Apertura 2025.