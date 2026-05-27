Comunicaciones mueve piezas tras el fracaso del torneo y anuncia sus primeras bajas

Luego de firmar una de las temporadas más complicadas de los últimos años, Comunicaciones comenzó oficialmente el proceso de reestructuración de su plantilla con miras al próximo campeonato, después de un torneo en el que estuvo cerca de verse comprometido con la pelea por el descenso.

El cuadro albo confirmó este martes sus primeras bajas oficiales, dejando claro que se vienen cambios importantes dentro del plantel. Los futbolistas Jorge Moreno, Wilson Pineda, Deyner Padilla, José María Calderón, José Grajeda, Érick González y Edy Palencia ya no continuarán en la institución y quedaron fuera de los planes deportivos para la siguiente temporada.

La salida de estos jugadores representa el inicio de una renovación que busca devolverle protagonismo a un equipo que estuvo lejos de responder a las expectativas de su afición. Comunicaciones cerró un semestre irregular, marcado por la inconsistencia futbolística, resultados negativos y constantes cuestionamientos hacia el rendimiento colectivo.

A las bajas confirmadas también se suma el retiro definitivo de José Manuel Contreras, referente histórico del club y uno de los jugadores más emblemáticos del futbol nacional en las últimas décadas. La despedida del Moyo marca el cierre de una era dentro de la institución crema.

Sin embargo, el movimiento en el plantel apenas comienza. Dentro del entorno albo no se descartan más salidas en los próximos días, mientras la dirigencia analiza la conformación del nuevo proyecto deportivo.

Otro de los temas que continúa generando incertidumbre es la situación del técnico chileno Marco Antonio Figueroa. Hasta el momento, el club no ha confirmado oficialmente su continuidad, pese a que el estratega tomó al equipo en la parte final del torneo anterior en medio de la presión por los malos resultados.

La afición crema ahora espera que la reestructuración no solo implique cambios de nombres, sino también una mejora futbolística que permita al club recuperar el protagonismo perdido y volver a pelear por títulos, lejos de los fantasmas que marcaron la última campaña.