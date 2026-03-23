Con Adriana Ruano a la cabeza, Guatemala presenta su equipo para la Copa del Mundo de tiro en Marruecos

El equipo nacional de tiro deportivo ya tiene la mira puesta en Marruecos. Del 25 de marzo al 3 de abril se disputará la Copa del Mundo de escopeta, y Guatemala llegará con cinco representantes listos para competir al más alto nivel en lo que será el arranque del calendario internacional de 2026.

Adriana Ruano, Waleska Soto, Jean Pierre y Enrique Brol competirán en la modalidad de foso, mientras que Emily Padilla lo hará en skeet. Todos viajan con el respaldo del Comité Olímpico Guatemalteco y con objetivos claros para una temporada que se perfila como una de las más exigentes para la delegación chapina.

La Copa del Mundo de Marruecos no solo representa el primer gran escaparate internacional del año, sino también el inicio de un ciclo olímpico que tiene a Los Ángeles 2028 como destino final. Para cada uno de los cinco tiradores, este evento tiene un significado distinto pero igual de importante.

Los objetivos de cada tirador

Para Ruano, la Copa del Mundo llega en un momento particular. La medallista de oro en París 2024 realizó ajustes a su nueva escopeta y ve la competencia en África como la prueba de fuego para medir los cambios realizados. "No es lo mismo usarla en entrenamiento que en competencia, pero me siento bien con los ajustes", comentó la campeona olímpica.

Waleska Soto, por su parte, llega con el foco puesto en la consistencia. La experimentada tiradora, con participaciones olímpicas en Tokio y París, tiene además en la mira sus posibles sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y sabe que este año marca el inicio del proceso clasificatorio rumbo a Los Ángeles 2028.

Jean Pierre Brol, séptimo en el ranking mundial y medallista de bronce en París 2024, asegura llegar en buen momento tras superar un periodo de baja forma. "Encontré el problema y me siento bien para buscar un buen resultado", afirmó el tirador guatemalteco, quien junto a su hermano Enrique también tiene pendiente el proceso clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.