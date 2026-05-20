¿Continuará el “Moyo” Contreras en Comunicaciones? El Ídolo crema podría asumirá un nuevo rol en el club

José Manuel “Moyo” Contreras culminó su etapa como jugador tras la eliminación de Comunicaciones ante Xelajú MC en semifinales del Clausura 2026. El histórico mediocampista cerró una etapa dorada con 12 títulos conquistados y el reconocimiento de convertirse en uno de los máximos ídolos del club crema. Aunque se retira como jugador, en el entorno de Comunicaciones ya se habla de un posible nuevo rol dentro de la institución.

La posibilidad de que el Moyo continúe ligado al club como entrenador de fuerzas básicas o en un cargo administrativo ha tomado fuerza en los últimos días. Su trayectoria, liderazgo y conocimiento de la filosofía crema lo convierten en una figura importante para el futuro del equipo. Para muchos aficionados, verlo fuera de Comunicaciones sería difícil de imaginar tras más de una década defendiendo la camisola crema.

El retiro del mediocampista también estuvo marcado por la polémica con el técnico Marco Antonio Figueroa. El chileno aseguró que Contreras no entrenaba con normalidad debido a una lesión y explicó por qué dejó de convocarlo en el cierre del torneo. “Yo no vine a hacerle homenaje a nadie, vine a salvar a Comunicaciones del descenso. Jugador que corre juega, jugador que no corre no juega”, declaró Figueroa en conferencia de prensa.

La relación entre ambos se tensó aún más cuando el entrenador reveló que el Moyo anunció su retiro sin comunicárselo previamente al cuerpo técnico. “Nunca llegó al camerino a hablar conmigo”, comentó Figueroa sobre el histórico jugador crema.

Un futuro incierto para Comunicaciones

La continuidad de Marco Antonio Figueroa en Comunicaciones también genera incertidumbre. El técnico chileno adelantó que hasta 12 jugadores dejarán el plantel y dejó abierta la posibilidad de salir del club. “A lo mejor yo soy el 13 que se va, porque a veces todo esto cansa”, declaró en conferencia.

Mientras tanto, el futuro del Moyo Contreras dentro de la institución todavía no ha sido confirmado oficialmente. Aunque se habla de un posible cargo en fuerzas básicas o en el área administrativa, el club aún no ha emitido ningún comunicado sobre el tema.

Tanto el futuro de Figueroa como el de Contreras serán temas clave rumbo al Apertura 2026. Comunicaciones deberá reconstruirse tras una temporada que pasó de luchar por evitar el descenso a quedarse eliminado en semifinales.