Copa Centroamericana 2025 | Día, hora y dónde ver el juego entre el invicto Xelajú MC contra Real Estelí de Nicaragua

Xelajú MC está haciendo una buena representación del futbol guatemalteco en el plano internacional, donde buscará confirmar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, cuando enfrente al Real Estelí, de Nicaragua, por la tercera fecha del grupo D.

Actualmente, el conjunto superchivo se ubica en la segunda posición con seis puntos, tras vencer a los clubes salvadoreños Hércules (2-0) y Águila (3-0). Olimpia, de Honduras, también tiene seis unidades, pero lidera el grupo por más goles anotados.

Aunque los quetzaltecos parten como favoritos, no deben confiarse, ya que tendrán enfrente a un rival que disputa su segundo juego en el torneo y que en su debut cayó ante Olimpia. Los nicaragüenses están en la cuarta casilla sin puntos.

Después de enfrentar a Mixco el sábado anterior, Xelajú MC ya no regresó a Quetzaltenango y se instaló en la ciudad para prepararse para este duelo. Cabe recordar que los siete veces campeones nacionales están jugando como locales en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6, que ha sido su sede en los últimos días.

El representativo de Quetzaltenango es un contraste comparado con su rendimiento en el torneo doméstico, ya que hasta el momento no ha tenido su mejor arranque. En cuatro jornadas disputadas, solo ha ganado un partido, suma un empate y ha consumado dos derrotas, para ubicarse en la última posición de la clasificación con cuatro puntos.

Aunque en estos momentos, la concentración está centrada en mantener su paso perfecto en la Copa, donde están a un paso de estar en la siguiente ronda y mejorar su última presentación, donde no lograron salir de la fase de grupos.

El juego está pactado para este jueves 14 de agosto a partir de las 20 horas, en el estadio Cementos Progreso. Se espera que un buen número de aficionados realicen el viaje desde Quetzaltenango para apoyar a los superchivos, y quienes no puedan asistir al recinto de la zona 6, podrán seguir la transmisión por ESPN y la plataforma de Disney Plus.