Copa Centroamericana 2025 | Xelajú MC tendrá tres bajas para el juego contra el Real Estelí de Nicaragua

Xelajú MC disputará este jueves 14 de agosto su tercer partido en la Copa Centroamericana de la Concacaf, cuando reciba al Real Estelí de Nicaragua.

El juego se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, sede autorizada para el equipo superchivo, que buscará sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo regional.

El representativo de Quetzaltenango mantiene paso perfecto en la competencia, luego de sus dos victorias consecutivas frente al Hércules (2-0) y Águila (3-0), ambos equipos salvadoreños.

Los chivos ocupan el segundo lugar del grupo D con seis puntos, igualados con el Olimpia de Honduras, aunque con más goles anotados. Xela, además, comparte la distinción de mejor defensa con el Alianza, de El Salvador, al ser los únicos equipos que no han recibido anotaciones.

El compromiso de esta noche es crucial para el equipo dirigido por el técnico nacional Amarini Villatoro, ya que una nueva victoria le permitiría avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, Villatoro no podrá contar con plantel completo, debido a tres bajas sensibles.

Se trata de Denilson Ochaeta, José Castañeda y el capitán Maynor de León, quienes están lesionados.

Ochaeta se recupera de una operación, mientras que Castañeda y De León sufrieron molestias musculares esta semana durante los entrenamientos y no lograron recuperarse a tiempo.

El resto del plantel está disponible para enfrentar su tercer compromiso en el torneo centroamericano.