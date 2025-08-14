Copa Centroamericana 2025 | Xelajú MC tendrá tres bajas para el juego contra el Real Estelí de Nicaragua

Copa Centroamericana 2025 | Xelajú MC tendrá tres bajas para el juego contra el Real Estelí de Nicaragua

El equipo superchivo tendrá tres ausencias importantes para el duelo clave ante los nicaragüenses, en busca de sellar su clasificación a cuartos de final.

Encuentro de futbol entre los equipos de Xela y Club Deportivo Aguila, del Salvador Copa Centroamricana (CONCACAF) se disputa en el estadio Cementos Progreso. El marcador a favor de Xela 3-0. Fotografa Esbin Garcia 07-08-25

Xelajú MC marcha con puntuación perfecta en la Copa Centroamericana de la Concacaf. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Xelajú MC disputará este jueves 14 de agosto su tercer partido en la Copa Centroamericana de la Concacaf, cuando reciba al Real Estelí de Nicaragua.

El juego se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso, sede autorizada para el equipo superchivo, que buscará sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo regional.

El representativo de Quetzaltenango mantiene paso perfecto en la competencia, luego de sus dos victorias consecutivas frente al Hércules (2-0) y Águila (3-0), ambos equipos salvadoreños.

Los chivos ocupan el segundo lugar del grupo D con seis puntos, igualados con el Olimpia de Honduras, aunque con más goles anotados. Xela, además, comparte la distinción de mejor defensa con el Alianza, de El Salvador, al ser los únicos equipos que no han recibido anotaciones.

El compromiso de esta noche es crucial para el equipo dirigido por el técnico nacional Amarini Villatoro, ya que una nueva victoria le permitiría avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, Villatoro no podrá contar con plantel completo, debido a tres bajas sensibles.

Se trata de Denilson Ochaeta, José Castañeda y el capitán Maynor de León, quienes están lesionados.

Ochaeta se recupera de una operación, mientras que Castañeda y De León sufrieron molestias musculares esta semana durante los entrenamientos y no lograron recuperarse a tiempo.

El resto del plantel está disponible para enfrentar su tercer compromiso en el torneo centroamericano.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Copa Centroamericana 2025 Futbol nacional Real Estelí Xelajú MC 
