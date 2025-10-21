Copa Centroamericana: Xelajú MC quiere dar el primer golpe en semifinal de ida contra Real España

La pasión del futbol centroamericano volverá a sentirse hoy —20 horas—, cuando Real España, de Honduras, reciba en el estadio Francisco Morazán a Xelajú MC, de Guatemala, en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.



Para los aficionados hondureños y guatemaltecos, el encuentro representa más que una simple cita futbolística: es una oportunidad para ver cómo dos clubes históricos del Istmo luchan por avanzar a la gran final del certamen regional.



El plantel de Quetzaltenango llega a esta instancia cargado de ilusión, pues, por primera vez en su historia, ha logrado situarse entre los cuatro mejores del torneo. Su camino hasta las semifinales no ha sido sencillo: en los cuartos de final enfrentó al Club Sporting San Miguelito, de Panamá, al que eliminó con marcador global de 3-2.



Los dirigidos por el técnico Amarini Villatoro buscarán dar el primer golpe en territorio catracho, con el objetivo de volver a casa con una ventaja que les permita controlar la serie en el partido de vuelta, programado para el 29 de octubre en el estadio Cementos Progreso.



Por su parte, Real España llega con el ánimo en alto tras eliminar al Plaza Amador de Panamá, rival que partía como favorito para llegar a la final.



Más allá de las estadísticas, esta serie tiene un sabor especial: será la primera vez que Real España y Xelajú MC se enfrenten en un torneo internacional, lo que añade un componente histórico y de expectativa al duelo. Ambas escuadras buscan dejar su huella en el certamen.