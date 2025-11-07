Crisis de Comunicaciones: Recuento de las ocasiones en que el equipo albo no logró clasificar a la fase final

Comunicaciones atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente en el Torneo Apertura 2025. Luego del empate 0-0 frente a Aurora FC, en el estadio Guillermo Slowing, por la jornada 18, y la victoria agónica de Guastatoya sobre Deportivo Mixco, el cuadro crema cayó a la última posición de la tabla general de la Liga Nacional del Torneo Apertura 2025.

Con apenas 17 puntos acumulados en 18 fechas, los albos registran un rendimiento preocupante: solo han conseguido cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas, con 13 goles a favor y 20 en contra. Esta estadística refleja no solo falta de contundencia ofensiva, sino también debilidades defensivas que han sido constantes a lo largo del certamen.

La situación ha generado frustración entre la afición crema, que ha visto cómo su equipo se aleja de los puestos de clasificación a la fase final. Sin embargo, aún hay una luz de esperanza: Comunicaciones tiene cuatro partidos por disputar, frente a rivales de peso como Cobán Imperial, Antigua GFC, Malacateco y Xelajú MC.

Estos encuentros serán decisivos para los dirigidos por Iván Franco Sopegno, quienes necesitan sumar puntos con urgencia si quieren revertir el rumbo y meterse en la pelea por un lugar en la liguilla.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Comunicaciones enfrenta una campaña decepcionante. De no lograr la clasificación, sería la quinta ocasión en que el equipo queda fuera de la fase final del torneo nacional, una estadística que preocupa a la institución y a sus seguidores, acostumbrados a verlo competir por títulos.

La recta final del Apertura será una prueba de carácter para el equipo crema, que deberá mostrar una versión mucho más sólida si quiere evitar cerrar el año en el sótano de la clasificación.

Los estrategas que no lograron avanzar a una fase final con Comunicaciones

Miguel Ángel Brindisi

Torneo Clausura 2006

Terminó en la novena posición con 16 puntos.

En 18 jornadas ganó cuatro partidos, empató cuatro y perdió 10.

Solamente anotó 18 goles y recibió 31.

Marlon Iván León

Torneo Clausura 2008

Finalizó en la octava posición, tras conseguir 20 puntos.

Ganó cuatro encuentros, empató ocho y perdió seis.

17 goles y 21 en contra

Ronald González

Torneo Apertura 2017

Ocupó el séptimo puesto, con 22 puntos, y no le alcanzaron para clasificar.

Logró nueve victorias, siete empates y seis derrotas en 22 fechas.

28 goles a favor y 20 en contra

Willy Coito Olivera