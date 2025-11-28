¿Cuándo se disputará el partido de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana entre Xelajú MC y Alajuelense?

La gran final de la Copa Centroamericana llega a su desenlace la próxima semana con un duelo cargado de pasión y emociones. El cuadro del Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentarán en el partido de vuelta para definir al próximo campeón regional.

El equipo quetzalteco sueña con lograr una hazaña inédita: conquistar su primer título internacional. Por su parte, el cuadro rojinegro busca reafirmar su hegemonía y alcanzar el tricampeonato en este certamen.

La serie llega igualada tras el empate 1-1 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto en Costa Rica.

En ese partido, Xelajú sorprendió al adelantarse en el marcador gracias a un gol de Jesús " Chucho" López, pero minutos después el mexicano Ronaldo Cisneros igualó las acciones, dejando todo abierto para el choque definitivo de la próxima semana entre chivos y manudos.

¿Cuándo y dónde se jugará la final?

El partido decisivo se disputará el próximo miércoles 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso, de la zona 6 de la Ciudad capital. El balón comenzará a rodar a las 20.00 horas, en un escenario donde los Superchivos esperan escribir una página dorada en su historia y celebrar junto a su afición el título. Por su parte el Alajuelense, con su experiencia y jerarquía, intentará imponer su estilo para sumar un nuevo título a sus vitrinas.

El recinto de la zona 6 vivirá sus mejores galas este miércoles, con un estadio repleto por la afición chiva, un escenario que se pintará de rojo y azul y donde se espera una verdadera fiesta.

Cabe resaltar que el cuadro altense llega con una leve ventaja por el gol anotado como visitante en el primer encuentro.