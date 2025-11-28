Fútbol Nacional
¿Cuándo se disputará el partido de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana entre Xelajú MC y Alajuelense?
Xelajú MC y Alajuelense definirán al campeón de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Cementos Progreso. Con la serie igualada 1-1, los Superchivos sueñan con hacer historia.
Anthony Hernández y Romario da Silva luchan por el balón durante una acción del partido de ida de la gran final (Foto Prensa Libre: AFP)..
La gran final de la Copa Centroamericana llega a su desenlace la próxima semana con un duelo cargado de pasión y emociones. El cuadro del Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentarán en el partido de vuelta para definir al próximo campeón regional.
El equipo quetzalteco sueña con lograr una hazaña inédita: conquistar su primer título internacional. Por su parte, el cuadro rojinegro busca reafirmar su hegemonía y alcanzar el tricampeonato en este certamen.
La serie llega igualada tras el empate 1-1 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto en Costa Rica.
En ese partido, Xelajú sorprendió al adelantarse en el marcador gracias a un gol de Jesús " Chucho" López, pero minutos después el mexicano Ronaldo Cisneros igualó las acciones, dejando todo abierto para el choque definitivo de la próxima semana entre chivos y manudos.
¿Cuándo y dónde se jugará la final?
El partido decisivo se disputará el próximo miércoles 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso, de la zona 6 de la Ciudad capital. El balón comenzará a rodar a las 20.00 horas, en un escenario donde los Superchivos esperan escribir una página dorada en su historia y celebrar junto a su afición el título. Por su parte el Alajuelense, con su experiencia y jerarquía, intentará imponer su estilo para sumar un nuevo título a sus vitrinas.
El recinto de la zona 6 vivirá sus mejores galas este miércoles, con un estadio repleto por la afición chiva, un escenario que se pintará de rojo y azul y donde se espera una verdadera fiesta.
Cabe resaltar que el cuadro altense llega con una leve ventaja por el gol anotado como visitante en el primer encuentro.
El grito de gol de nuestra afición que nos acompaño anoche. Demostrando una vez más esa pasión por XelajúMC.— XelajúMC (@CSD_XelajuMC) November 27, 2025
🔵🐏🔴¡¡VAMOS XELAJÚ!!🔵🐏🔴 pic.twitter.com/exHDjI3ue3