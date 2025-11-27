“Nosotros somos como el Liverpool, porque nunca caminamos solos”, afirmó Villatoro tras la ida de la final de la Copa Centroamericana

Tras haber conseguido un importante empate, el Xelajú MC igualó 1-1 en la final de ida de la Copa Centroamericana frente a Liga Deportiva Alajuelense, en un encuentro intenso en el que ambos equipos buscaron hacer daño al arco rival.

Los goles fueron obra de Jesús “Chucho” López, desde el punto penal, y de Ronaldo Cisneros, quien marcó la paridad tras una jugada colectiva en este primer capítulo de la gran final del certamen.

El resultado deja abierta la serie para el compromiso de vuelta, que se disputará la próxima semana en el estadio Cementos Progreso, donde el cuadro chivo será local y buscará conquistar el título, lo que sería histórico para la institución. De momento, los quetzaltecos se trajeron una ligera ventaja de tierras ticas gracias al gol de visitante, un factor que podría ser determinante en el desenlace de la gran final.

Tras finalizar el encuentro, en conferencia de prensa, el estratega chapín Marvin Amarini Villatoro, técnico de los chivos, expresó que se viene “el partido más importante y el más difícil”, por lo complicado que será enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense, actual bicampeón del certamen, que buscará coronarse nuevamente.

Asimismo, el técnico guatemalteco destacó el apoyo masivo de la afición superchiva durante todo el torneo, acompañando al equipo en cada partido fuera del país, como fue en El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica "Sé que las comparaciones están lejos, pero por lo que ha ganado la Liga Deportiva Alajuelense a nivel internacional es el Real Madrid y decía en broma a mi staff y jugadores que somos el Liverpool porque nunca caminamos solos", comentó Villatoro.

El entrenador agregó: “La afición nos ha acompañado por toda Centroamérica, no menos de mil aficionados por partido. Tenemos ese apoyo, y es ese extra para el grupo”.

You'll Never Walk Alone: el himno eterno del Liverpool

Uno de los clubes más tradicionales de Europa y del mundo, el Liverpool FC, adoptó la canción You'll Never Walk Alone “Nunca caminarás solo” como parte de su identidad desde la década de 1960. Antes de cada encuentro en el mítico Anfield, miles de voces se unen para entonar esta melodía, creando una atmósfera única en uno de los templos del fútbol mundial.

Este espíritu ha inspirado a generaciones y ha hecho que el Liverpool sea reconocido no solo por sus títulos, sino por la pasión incomparable de su afición, que ha estado en los buenos y malos momentos de su equipo, como fue cuando pasaron 30 años sin ganar una Premier League y la consiguieron en 2020. Ese mismo espíritu parece acompañar hoy a Xelajú MC en su camino hacia la conquista de la Copa Centroamérica 2025.