El héroe de Xelajú MC ante Alajuelense en la Copa Centroamericana: ¿Quién es Rubén Darío Silva?

Durante la noche del pasado miércoles 26 de noviembre, Xelajú MC rescató un valioso empate ante la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica, por lo que la gran final de la Copa Centroamericana 2025 se definirá el próximo 3 de diciembre, en el estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca.

El cuadro superchivó golpeó primero en la provincia de Alajuela, por la vía del penal, gracias a una anotación de Antonio de Jesús “El Chucho” López, al minuto 53. Sin embargo, minutos después, el delantero mexicano Ronaldo Cisneros consiguió el empate definitivo para los manudos, que aún aspiran al tricampeonato centroamericano.

No obstante, a pesar de no haber podido dejar su arco en cero, el héroe del cuadro quetzalteco fue el arquero uruguayo de 33 años, Rubén Darío Silva, quien fue elegido por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) como el mejor jugador del partido, tras detener dos penas máximas de los rojinegros.

Al minuto 13, Rubén Darío Silva detuvo el primer penal al exfutbolista del Arsenal y del Real Betis, el delantero costarricense Joel Campbell. Un cuarto de hora después, el guardameta uruguayo volvió a impedir el primer gol del Alajuelense al atajar una pena máxima al histórico y experimentado centrocampista costarricense Celso Borges.

¿Quién es Rubén Darío Silva?

Rubén Darío Silva nació en Montevideo, capital y ciudad más poblada de Uruguay, el 19 de febrero de 1992, hace más de 33 años. Desde joven, y gracias a su estatura de 1.84 metros, el uruguayo decidió que sería futbolista y se desempeñaría como arquero, principalmente por sus habilidades físicas y técnicas, como la agilidad y los reflejos.

La carrera de Rubén Darío Silva comenzó en su natal Uruguay, donde debutó en el 2012, a los 19 años, con el Defensor Sporting Club de Montevideo. Un año después, fue transferido al Centro Cultural y Deportivo Tanque Sisley, también de la capital uruguaya, antes de ser enviado a la Segunda División de la nación con el Rampla Juniors FC.

Lea más: Fedefut sanciona a Selvin Sagastume y señala a Antigua GFC tras decisión de no cederlo a la selección

En el 2017, tras cinco años en Uruguay, Silva decidió salir al extranjero y probar suerte en Guatemala, sin saber que pasaría más de una década defendiendo el arco de diversos clubes nacionales. El primero fue el Club Social y Deportivo Carchá, que confió en su juego aéreo y manejo del balón con los pies para darle la bienvenida al país.

Tras su paso por San Pedro Carchá, el uruguayo defendió los colores de Aurora FC, Sanarate FC, Deportivo Mixco, Deportivo Malacateco, Universidad de San Carlos, Deportivo Xinabajul y Deportivo Marquense, hasta que en el 2025 llegó al que ahora es su hogar: Xelajú MC, el cuarto club con más títulos de la Liga Nacional de Futbol.

🧤🐏 ¡ATAJÓ RUBÉN SILVA! El guardameta uruguayo detuvo el penal de Joel Campbell y la final entre Xelajú MC y Alajuelense sigue 0-0.



▶️La Final de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/trv2iyU0Rz — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 27, 2025

Las declaraciones de Silva tras detener dos penales

“Se me dio la ocasión de atajar mis primeros dos penales en un mismo partido. Muy contento porque uno pudo ayudar al equipo a sacar un empate, un valioso empate para nosotros”, afirmó Darío Silva, quien expresó su satisfacción por la actuación y por el resultado conseguido fuera de casa, con la esperanza de coronarse campeón como local.

Xelajú MC recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense el próximo miércoles 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, con la ilusión de levantar el título de la Copa Centroamericana y detener el dominio de los erizos en la competición, ya que actualmente son los bicampeones del torneo.