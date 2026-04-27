Daniel Méndez: el delantero guatemalteco que debutó con Pachuca y busca abrirse camino en la Liga MX

Daniel Méndez escribió este fin de semana una página importante en su carrera. El delantero guatemalteco de 20 años hizo su debut oficial con el equipo mayor del CF Pachuca en la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ingresando al minuto 90+1 en sustitución de Kenedy en el partido ante Pumas en el Estadio Hidalgo.

Con el dorsal 199 en la espalda, Méndez cumplió así el proceso completo en las categorías formativas de Los Tuzos, habiendo pasado por las sub-18, sub-20 y sub-23 antes de dar el salto al primer equipo.

Nacido el 16 de agosto de 2005 en Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos, Daniel Omar Méndez Sánchez tiene nacionalidad guatemalteca y estadounidense y se caracteriza por su imponente estatura de 1.98 metros que lo convierte en un delantero centro con presencia física poco común en el fútbol centroamericano. El joven llegó al CF Pachuca en 2024 procedente del Midwest United y ha escalado rápidamente por las categorías juveniles del club mexicano hasta llegar al primer equipo en apenas dos temporadas.

Su debut con Pachuca llega en un momento especial para su carrera. Méndez fue convocado recientemente a la Selección Mayor de Guatemala bajo la dirección de Luis Fernando Tena, donde aunque no tuvo minutos en el partido ante Argelia, el simple hecho de ser llamado al banquillo de la Bicolor fue un gran paso para el joven delantero. Con su debut en la Liga MX ahora consolidado, Méndez podría convertirse en una opción importante para Tena de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial de 2030.

Méndez fue convocado recientemente a la Selección Mayor de Guatemala bajo la dirección de Luis Fernando Tena para el partido amistoso ante Argelia en la fecha FIFA de marzo 2026. (Foto Prensa Libre: Daniel Méndez).

Pachuca cerró la jornada 17 con una derrota 0-2 pero Los Tuzos de Esteban Solari se mantienen en zona de liguilla con 31 puntos en la tercera casilla del torneo, donde enfrentarán a Toluca en los cuartos de final. Para Méndez, lo importante fue dar el paso que muchos jóvenes guatemaltecos sueñan: debutar en una de las ligas más competitivas de América.

El delantero suma experiencia con la Selección Sub-20 de Guatemala en el Premundial de Concacaf y fue convocado recientemente al equipo mayor bajo la dirección de Luis Fernando Tena, donde aunque no tuvo minutos ante Argelia, el llamado al banquillo de la Bicolor ya fue un gran paso en su carrera.

Con su debut en la Liga MX consolidado, Daniel Méndez se posiciona como una de las apuestas más interesantes del fútbol guatemalteco para los próximos años y una opción a considerar para Tena de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial de 2030.