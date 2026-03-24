Guatemala vs Argelia: Las nuevas caras que podrían debutar con la Bicolor

La Selección de Guatemala se prepara para un amistoso de alto nivel ante Argelia, selección clasificada al Mundial 2026, y la lista de convocados para el encuentro del viernes 27 de marzo en Génova, Italia, trajo sorpresas.

La Fedefut confirmó la nómina de 21 jugadores y entre los llamados aparecen tres jóvenes que apuntan a vivir su debut con el equipo mayor: Diego Fernández, Marcelo Hernández y Daniel Méndez, los tres con 20 años y con ganas de sumar su primera experiencia con la azul y blanco.

Los tres jugadores ya viajaron con el grupo a Italia y son parte del plantel que dirigirá Salvador "Chava" Reyes en sustitución de Luis Fernando Tena, quien quedó fuera del viaje tras ser operado de la vesícula.

La apuesta por el talento joven no es nueva en este proceso. Tena siempre ha tenido en su filosofía la incorporación de jugadores en desarrollo, buscando construir una selección con proyección a largo plazo, y estos tres llamados son un reflejo de esa línea de trabajo.

Los tres jóvenes que apuntan al debut

El primero de los convocados es Diego Fernández, extremo izquierdo de 20 años que actualmente milita en Antigua GFC en la Liga Nacional guatemalteca. El joven se ha destacado en el torneo local y su buen rendimiento le valió el llamado para representar al país en el amistoso en Europa.

El segundo nombre es Marcelo Hernández, también de 20 años, quien se desempeña como defensa central en el Cartaginés de Costa Rica, club que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro. Su paso reciente por el fútbol tico le ha dado rodaje internacional y lo coloca como una opción interesante para reforzar la línea defensiva de la bicolor.

El tercer convocado es Daniel Méndez, nacido en Grand Rapids Michigan, Estados Unidos, pero nacionalizado guatemalteco, el joven forma parte de las inferiores del Pachuca en la Liga MX, uno de los clubes con mayor tradición en el desarrollo de talento en México. Su perfil llama la atención por la formación que está recibiendo y por el nivel de competencia al que está expuesto día a día.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗨𝗟𝗜𝗡𝗔.



El Director Técnico de la #SeleMayor convoca a los siguientes jugadores para la Fecha FIFA de Marzo. #VamosGuate #ModoSelección 💙🇬🇹💪⚽️ pic.twitter.com/9h8m4f5NSi — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) March 17, 2026

El partido se disputará este viernes 27 de marzo en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, a la 1:30 de la tarde hora guatemalteca. Para estos tres jóvenes, el encuentro ante una selección mundialista como Argelia representa no solo la posibilidad de estrenar el uniforme mayor, sino también el inicio de un proceso que Guatemala construye con la mirada puesta en el Mundial 2030.