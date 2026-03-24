Salvador Reyes asume el mando de la Selección de Guatemala ante Argelia en sustitución de Luis Fernando Tena

La Selección de Guatemala viaja a Europa con un cambio en el banquillo. Luis Fernando Tena no estará al frente de la bicolor en el amistoso ante Argelia del viernes 27 de marzo en Génova, Italia, luego de que el técnico mexicano fuera sometido a una cirugía de vesícula que lo mantendrá alejado de las canchas durante algunas semanas.

En su lugar asumirá el también mexicano Salvador "Chava" Reyes, asistente técnico del proceso y exentrenador en la Liga MX, quien tomará las riendas del equipo en un partido de alto nivel ante una selección con plaza confirmada en la Copa del Mundo 2026.

Reyes se mostró contento por el reencuentro con el grupo y dejó claro desde su primer contacto con los jugadores que el objetivo es aprovechar al máximo la oportunidad. "Bien, contentos otra vez de reunirnos, de encontrarnos con los jugadores, de seguir observándolos. Es una gran oportunidad de medirnos y de evaluarnos con buenas selecciones", expresó el interino, quien también destacó el buen ánimo que vio en el plantel de cara al viaje a Europa.

El valor del rival y la ausencia de Tena

Para Reyes, enfrentar a una selección mundialista como Argelia no es un hecho menor y lo entiende como una señal del crecimiento que ha tenido Guatemala en los últimos años. "Que selecciones mundialistas volteen a ver a Guatemala, considerando que le apuntamos al 2030, yo creo que es buena señal de que algo se está haciendo bien. Esto no es casualidad", afirmó el técnico interino.

El estratega también valoró el impacto que este tipo de compromisos tiene en la imagen internacional de la azul y blanco. "El que nos busquen selecciones importantes para hacer sus partidos habla bien de Guatemala. Es el prestigio, defenderlo en cada partido", señaló, subrayando la importancia de competir al más alto nivel en cada ventana internacional.

Guatemala también estuvo cerca de enfrentar a Argentina en este parón internacional, pero la FIFA no dio luz verde al encuentro por su reglamento, que impide a una selección disputar dos juegos en diferentes continentes durante una misma ventana de partidos.