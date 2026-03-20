Guatemala vs. Argelia: Riyad Mahrez lidera la convocatoria de los argelinos para el amistoso ante la Bicolor

La Selección de Argelia confirmó su convocatoria para la Fecha FIFA de marzo, en la que enfrentará a Guatemala el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia.

La convocatoria de los argelinos, dada a conocer por el técnico Vladimir Petkovic, incluye 27 jugadores y está encabezada por el experimentado Riyad Mahrez, referente histórico de la selección con más de 100 partidos internacionales. El atacante de 35 años, conocido por su paso por el Leicester City y el Manchester City en la Premier League, actualmente milita en el Al-Ahli de Arabia Saudita y buscará estar en su mejor nivel de cara al Mundial 2026.

Argelia regresa a una Copa del Mundo después de dos ausencias consecutivas en Rusia 2018 y Qatar 2022. Su última participación fue en Brasil 2014 y en el torneo de este año integra el Grupo J junto a Argentina, Jordania y Austria. Los Guerreros Verdes del Desierto clasificaron al torneo tras finalizar primeros en el Grupo G de las eliminatorias africanas con 25 puntos.

Los nombres destacados

Además de Mahrez, la convocatoria incluye a Mohamed El Amine Amoura, extremo del VfL Wolfsburgo de la Bundesliga y máximo goleador de las eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026. El atacante de 25 años es conocido por su velocidad, eficacia goleadora y capacidad de desborde.

Otra novedad de la lista es la presencia de Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, quien a diferencia de su padre eligió representar a Argelia. El portero de 27 años actualmente defiende el arco del Granada CF en la Segunda División de España. También figura Rayan Aït-Nouri, defensor de 24 años que juega en el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola tras su destacado paso por el Wolverhampton Wanderers.

El partido entre Guatemala y Argelia en Génova será el primer compromiso de la Bicolor en esta Fecha FIFA, dirigida por Luis Fernando Tena. Argelia actualmente ocupa el puesto 28 del ranking FIFA, lo que convierte este amistoso en una prueba de alto nivel para el conjunto chapín previo al arranque de los compromisos clasificatorios rumbo al Mundial 2026.