Con gol de Méndez-Laing, el MK Dons consigue el ascenso a la League One y pelea por el título

Nathaniel Méndez-Laing escribió este fin de semana una de las páginas más importantes de su carrera. El extremo guatemalteco fue figura determinante en la victoria 3-0 del Milton Keynes Dons sobre el Tranmere Rovers en la jornada 45 de la League Two, resultado que selló el ascenso del club a la League One, la tercera división del fútbol inglés.

Méndez-Laing abrió el marcador al minuto 18, dio la asistencia del segundo gol y disputó 72 minutos antes de ser sustituido en uno de los partidos más importantes de la temporada para el conjunto inglés.

El logro tiene un sabor especial para Méndez-Laing, quien llegó al MK Dons cuestionado tras su salida del Derby County y con muchos interpretando su fichaje como un paso atrás en su carrera. Sin embargo el extremo guatemalteco respondió con rendimiento y liderazgo dentro del campo, convirtiéndose en una pieza clave del proyecto deportivo del club y demostrando que su calidad y experiencia siguen siendo determinantes al más alto nivel del fútbol de las categorías inferiores inglesas.

Con la derrota del Bromley en la misma jornada, el MK Dons no solo confirmó su ascenso sino que también asumió el liderato de la tabla a falta de una jornada para el cierre del campeonato. El equipo depende de sí mismo para coronarse campeón de la League Two en su visita al Fleetwood en la última fecha, lo que convertiría en extraordinaria una temporada que arrancó con dudas y terminó consolidando un proyecto competitivo de principio a fin.

Un ascenso histórico para el guatemalteco

Con este ascenso Méndez-Laing logra el tercero de su carrera en el fútbol inglés, una marca que pocos futbolistas guatemaltecos pueden presumir. Anteriormente había conseguido el ascenso con el Cardiff City a la Premier League y con el Derby County al Championship, y ahora suma el de MK Dons a la League One en lo que representa una trayectoria de alto nivel en las ligas profesionales de Inglaterra.

El logro también llega como una respuesta contundente a quienes dudaban de su nivel. Tras haber sido marginado de la Selección Nacional de Guatemala bajo la dirección de Luis Fernando Tena durante el segundo semestre del año pasado, Méndez-Laing respondió de la mejor manera posible dentro del campo, siendo figura en los momentos más importantes de la temporada y demostrando que su carrera profesional sigue en plena vigencia.

Con el título de la League Two aún por definirse en la última jornada, Méndez-Laing y el MK Dons tienen la oportunidad de cerrar una campaña histórica con el broche de oro del campeonato. El guatemalteco, que ha demostrado a lo largo de la temporada que llegó al club para sumar y no para restar, buscará en el partido ante el Fleetwood poner el punto final perfecto a un año que lo ha visto reivindicarse como uno de los futbolistas guatemaltecos más importantes en el fútbol europeo.