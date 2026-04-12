Darwin Lom lidera la victoria de The Strongest con doblete ante San Antonio

Darwin Lom sigue brillando en Bolivia. El delantero guatemalteco fue titular este domingo y anotó dos goles en la victoria 3-2 de The Strongest sobre San Antonio en el Estadio Hernando Siles, en partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga boliviana. El legionario guatemalteco fue elegido como el mejor jugador del encuentro tras una actuación destacada que le valió el MVP del partido.

El primer tanto de Lom llegó al minuto 42 desde el punto penal, luego de que el VAR revisara una falta de Líder Yanarico sobre el guatemalteco dentro del área. El delantero esperó que el portero Luca Giossa se inclinara a un lado y colocó el balón al costado contrario para el 1-0. Al minuto 60, el colombiano Adrián Estacio amplió con un potente tiro libre que pasó por la mitad de la barrera y puso el 2-0 para los atigrados.

Al minuto 81, Lom volvió a aparecer para sentenciar el partido. El guatemalteco no dio por perdida la pelota, se sacó la marca de dos defensores y definió ante la salida del portero para el 3-0. San Antonio descontó en los últimos minutos con dos goles de Rafael Menacho al 88 y al 92, poniendo suspenso al final, pero el marcador no se movió y The Strongest se llevó los tres puntos con el 3-2 definitivo.

Un legionario en gran momento

Con este doblete, Darwin Lom se consolida como una de las figuras más importantes del esquema ofensivo de The Strongest, que con esta victoria suma seis puntos y se ubica entre los equipos que comandan las posiciones en el inicio del certamen boliviano bajo la dirección del técnico Sixto Vizuete.

La actuación de Lom sigue siendo seguida de cerca por la afición guatemalteca, que ve en el delantero uno de los legionarios chapines con mayor proyección en el fútbol sudamericano. Su capacidad para resolver en los momentos decisivos y su determinación dentro del área quedaron una vez más en evidencia en este partido que The Strongest dominó durante la mayor parte del encuentro.