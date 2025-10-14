Darwin Lom, el hombre con nervios de acero y goles clave de la Selección Nacional de Guatemala

Darwin Gregorio Lom Moscoso, actual delantero de Comunicaciones FC, vistió por primera vez los colores de la Selección de Guatemala en el 2020, durante la era del técnico Marvin Amarini Villatoro.

Nacido en Guatemala, pero radicado en Estados Unidos durante su infancia y adolescencia, Lom se formó como un delantero de gran movilidad y visión de juego. Firmó con clubes profesionales de ese país, como el Chattanooga FC, antes de tener un breve paso por Guastatoya y luego regresar al futbol estadounidense.

A partir del 2022, ha militado en equipos como Malacateco, Xelajú MC, Deportivo Mixco y actualmente en Comunicaciones FC.

Desde que se puso la camisola de la Selección Nacional, Lom se convirtió en uno de los delanteros más destacados de la era Villatoro. Con la llegada de Luis Fernando Tena, ha sido un habitual en las convocatorias.

Con la Selección de Guatemala

A sus 28 años, acumula 45 partidos con la Selección de Guatemala y ha marcado 13 goles, el último de ellos en mayo del 2025, en un amistoso frente a El Salvador.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria con la Bicolor fue su participación en la Copa Oro del 2025. En el debut ante Jamaica aportó una asistencia, y en los cuartos de final frente a Canadá, convirtió con un remate de panenka uno de los penaltis que le dieron la clasificación al combinado nacional.

De esa forma, confirmó que es un jugador con nervios de acero y que no se achica en los momentos decisivos.

Ficha rápida