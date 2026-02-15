¡Debut y gol! Daniel González con ascendencia guatemalteca anota contra el Cartaginés de Amarini Villatoro

Daniel González no pudo tener un debut más soñado. El delantero de 18 años con ascendencia guatemalteca se estrenó este sábado 14 de febrero con la camiseta del Herediano anotando el gol de la victoria 1-0 ante el Cartaginés en el Estadio Carlos Alvarado por el torneo nacional de Costa Rica.

El tanto llegó al en el primer minuto del partido en una jugada perfecta. Marcel Hernández realizó una función de pivote, González hizo una diagonal inteligente, les robó la espalda a los defensores, direccionó el balón con la cabeza y definió como todo un experimentado ante Kevin Briceño para poner el 1-0 tempranero.

Según la página especializada en información futbolística Transfermarkt, Daniel González cuenta con ascendencia guatemalteca. El joven delantero se estrenó de la mejor forma posible en la primera división costarricense, marcando en su primer partido oficial con los rojiamarillos de Heredia y siendo la figura del encuentro.

Duelo con sello chapín

El partido tuvo un ingrediente especial con presencia guatemalteca en ambos banquillos. El Cartaginés es dirigido precisamente por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, quien vio cómo su equipo caía derrotado por el gol del joven con raíces chapinas en el primer minuto del encuentro.

A pesar de ser un gol tempranero, fue suficiente para que los dirigidos por José Giacone se llevaran los tres puntos del partido. El Cartaginés intentó reaccionar durante todo el encuentro e incluso disparó cuatro veces al poste, pero no pudo vulnerar la portería del Herediano.

⏰ 1’ Gol de Daniel González que anota el 1-0 para Herediano en el primer minuto de juego. pic.twitter.com/huVxzRA7o3 — FUTV (@FUTVCR) February 15, 2026

Herediano toma ventaja en el liderato

La victoria tiene gran importancia en la tabla de posiciones. Herediano aprovechó el triunfo para tomar una ventaja de tres puntos sobre su máximo perseguidor en la cima del torneo nacional costarricense, consolidándose como líder del campeonato.

El próximo juego de los rojiamarillos será contra el San Carlos. Herediano buscará mantener su racha ganadora y seguir ampliando la ventaja en el primer lugar de la clasificación, con Daniel González que ya demostró que puede ser un arma importante para el equipo.

El debut soñado del joven con ascendencia guatemalteca representa un motivo de orgullo para la comunidad chapina en Costa Rica. González se une a la lista de futbolistas con raíces guatemaltecas que están dejando huella en el fútbol centroamericano.