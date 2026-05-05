Deportivo Mixco vs. Municipal: duelo clave por las semifinales del Clausura 2026

Deportivo Mixco y Municipal abren este miércoles la ronda de semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Santo Domingo de Guzmán a las 3:00 PM en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la liguilla.

Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar sus respectivos cuartos de final de maneras muy distintas: Mixco con una remontada histórica al anotar dos goles en los últimos dos minutos ante Cobán Imperial para avanzar por mejor posición en la tabla, mientras que Municipal eliminó a Guastatoya con solvencia cerrando la serie con un global de 3-0. El historial entre ambos favorece ligeramente a los Rojos con 4 victorias, 4 empates y 2 triunfos de Mixco en los últimos 10 enfrentamientos directos.

Mixco llega a esta semifinal con la euforia de una clasificación dramática ante Cobán Imperial en los cuartos de final. Un dato clave para los Chicharroneros es que no han perdido en sus últimos 7 partidos jugando como locales en enfrentamientos directos ante Municipal, lo que convierte al Santo Domingo de Guzmán en una fortaleza importante para el equipo de Fabricio Benítez de cara al partido de ida de esta semifinal.

Municipal, por su parte, llega como el favorito de la llave al ser el equipo más regular de la temporada en la tabla acumulada con 86 puntos y con la solidez que lo ha caracterizado a lo largo del Clausura 2026. Los Rojos de Mario Acevedo llegan con cinco victorias consecutivas que reflejan el gran momento de forma del equipo capitalino, aunque con la baja sensible de José Carlos Martínez por rotura de tendón de Aquiles. La vuelta de esta semifinal se disputará el sábado en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol.

Claves del partido

Mixco no ha perdido en los últimos 7 partidos jugando en casa ante Municipal

Municipal llega con 5 victorias consecutivas en su mejor racha del torneo

Mixco encaja una media de 1.40 goles por partido en sus últimos 5 encuentros

Historial directo últimos 10 partidos: Municipal 4 victorias, 4 empates, Mixco 2 victorias

Los datos del partido

Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026

Miércoles 6 de mayo de 2026 Hora: 3:00 PM hora Guatemala

3:00 PM hora Guatemala Estadio: Santo Domingo de Guzmán, Mixco

Santo Domingo de Guzmán, Mixco Vuelta: Sábado en el Estadio El Trébol

Con el título del Clausura 2026 como gran premio, Municipal y Mixco saben que esta semifinal definirá a uno de los dos finalistas del torneo. Los Rojos buscarán aprovechar su mayor jerarquía y regularidad para tomar ventaja en el partido de ida, mientras que Mixco intentará repetir lo sucedido ante Cobán Imperial y dar la sorpresa ante su afición en el Santo Domingo de Guzmán en lo que podría ser uno de los partidos más emocionantes de la liguilla.