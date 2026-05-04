Liga Nacional: definidos los cruces y fechas de las semifinales del torneo Clausura 2026

Los cuartos de final del Clausura 2026 cerraron este domingo con los cuatro semifinalistas ya confirmados. Mixco protagonizó la remontada más dramática del fin de semana al remontar ante Cobán Imperial con dos goles en los últimos dos minutos para avanzar por mejor posición en la tabla, mientras que Comunicaciones eliminó al bicampeón Antigua GFC con una victoria 2-0 en el Cementos Progreso.

Municipal también avanzó con solvencia al vencer 2-0 a Guastatoya en El Trébol cerrando la serie con un global de 3-0, y Xelajú MC completó el cuadro de semifinalistas desde el Mario Camposeco con victoria 2-0 ante Marquense.

Los cruces de las semifinales enfrentan a Comunicaciones contra Xelajú MC en una llave que promete ser la más atractiva de la fase, con el líder del Clausura midiendo fuerzas ante el equipo albo que llegó a esta instancia tras eliminar al bicampeón Antigua GFC. La otra semifinal enfrenta a Municipal, el equipo más regular de la tabla acumulada con 86 puntos, ante Mixco, que llega con la euforia de una remontada histórica.

Los partidos de ida de las semifinales arrancará este miércoles con el duelo entre Municipal y Mixco en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, mientras que el jueves le tocará el turno a Comunicaciones y Xelajú MC en el Estadio Cementos Progreso, en lo que promete ser una de las semanas más emocionantes del fútbol guatemalteco en lo que va del año.

Cruces y fechas de las semifinales

Ida:

Municipal vs. Mixco - miércoles 6 de mayo — Estadio Santo Domingo de Guzmán

- miércoles 6 de mayo — Estadio Santo Domingo de Guzmán Comunicaciones vs. Xelajú MC — jueves 7 de mayo — Estadio Cementos Progreso

Vuelta:

Mixco vs. Municipal - sábado 9 de mayo— Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol

Xelajú MC vs. Comunicaciones — domingo 10 de mayo — Estadio Mario Camposeco

Una fase semifinal de alto voltaje

Las semifinales del Clausura 2026 reúnen a cuatro equipos que llegaron a esta instancia de maneras muy distintas. Xelajú MC lo hace como líder del torneo con 39 puntos pero con la baja sensible de su portero titular Rubén Darío Silva por rotura de tendón de Aquiles, además de la ausencia de último momento de Nery Lobos, lo que obligó al técnico Roberto Hernández a recurrir al tercer portero Estuardo Chang.

Comunicaciones, por su parte, llega con la confianza de haber eliminado al bicampeón Antigua GFC y de haber remontado una serie que parecía perdida, convirtiendo al equipo albo en uno de los más en forma de la liguilla.

Municipal llega como el favorito de su llave al ser el equipo más consistente de la temporada en la tabla acumulada, aunque con la baja de José Carlos Martínez por rotura de tendón de Aquiles que lo dejará fuera varios meses. Mixco, en cambio, llega con la motivación extra de una remontada histórica ante Cobán Imperial y con la confianza de saber que puede dar la sorpresa en cualquier escenario. Las semifinales prometen ser cuatro partidos de alto nivel con el título del Clausura 2026 como gran premio para los dos equipos que logren avanzar a la gran final.