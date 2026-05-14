Deportivo San Pedro remodelará su estadio para cumplir con los requisitos de Liga Nacional

Deportivo San Pedro ya planifica su próximo reto fuera de la cancha. Tras asegurar su histórico ascenso a la Liga Nacional, el club iniciará la remodelación de su estadio municipal al concluir la final del Clausura 2026, con el objetivo de adecuar el recinto a las exigencias de la máxima categoría del futbol guatemalteco.

La directiva había anunciado meses atrás el inicio de las obras, pero decidió aplazarlas para mantener el estadio disponible durante la fase final en la Primera División. Aunque evaluó otras sedes, ninguna resultó viable, por lo que el último partido en el recinto actual será la final ante Suchitepéquez, en una despedida especial para el escenario donde consiguió el ascenso.

Las obras tendrán una duración estimada de entre dos y tres meses con la instalación de una nueva grama certificada como prioridad principal. El plan contempla el levantamiento de la superficie existente y la colocación de un engramillado artificial con el aval de la FIFA, además de mejoras en una parte del graderío que se realizarán a más largo plazo.

El objetivo final es obtener la revisión y el visto bueno de la Comisión Revisora de Estadios para que el recinto cumpla con todos los requisitos de la Liga Nacional antes del inicio de la temporada 2026-27.

Un ascenso que exige estar a la altura

El técnico Edwin Vásquez reconoció que el ascenso a la Liga Nacional obligará al club a reforzar varias zonas del plantel para competir en la máxima categoría. El estratega aseguró que la prioridad será encontrar jugadores comprometidos con el proyecto y con la historia del futbol en San Pedro.

Vásquez también advirtió que no todos los futbolistas que lograron el ascenso continuarán en el equipo, ya que la directiva trabaja en la conformación de un plantel más competitivo para evitar las dificultades que suelen enfrentar los clubes recién ascendidos.

El entrenador destacó el valor histórico de la clasificación para el municipio y aseguró sentirse orgulloso de formar parte del grupo que llevó al club a la Liga Nacional después de más de tres décadas de intentos frustrados. Ahora, el siguiente reto para San Pedro FC será adecuar su estadio y fortalecer el plantel para afrontar una nueva etapa en la máxima categoría del futbol guatemalteco.