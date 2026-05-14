Edwin Vásquez tras el ascenso de San Pedro: “Ya no es un sueño, es una realidad”

El Deportivo San Pedro escribió una de las páginas más importantes de su historia al asegurar su ascenso a la Liga Nacional, un logro que el club buscó durante décadas.

La clasificación a la máxima categoría se confirmó después de superar a Nueva Santa Rosa, en una serie que el cuerpo técnico asumió como una “final anticipada”. Edwin Vásquez, conocido como “el Chino”, celebró el hito con gratitud, orgullo y la mirada puesta en el siguiente reto competitivo.

A pocos días de alcanzar el objetivo, el entrenador guatemalteco dimensionó el ascenso como un premio colectivo y una conquista que trasciende lo deportivo. El logro llegó en casa, con su afición y en una fecha simbólica: el 10 de mayo, Día de la Madre.

“Pues primero lo hemos vivido con mucho agradecimiento hacia Dios, porque pues es Dios quien nos ha bendecido y nos permite poder alcanzar los objetivos y los sueños que nos proponemos”, expresó Vásquez.

Vásquez remarcó que el ascenso tiene un valor emocional profundo para el club y para el municipio, por la larga espera y por los intentos fallidos del pasado. En su relato, el triunfo no solo representa una meta cumplida, sino una especie de reparación histórica para una institución que venía quedándose “en la orilla”.

“ Feliz por haber sido parte de la historia de este club, de haber podido ser parte de ese grupo de jugadores y cuerpo técnico que después de 32 años le damos la alegría a un municipio de ver a su equipo en Liga Nacional, por fin, después de tantos intentos, y que pues ahora podemos decir que es una realidad, ya no es un sueño”, destacó.

El técnico también subrayó que el ascenso se construyó durante toda la temporada, con respaldo dirigencial, compromiso del plantel y una identidad competitiva que se sostuvo en los momentos límite.

“Orgulloso también por el trabajo que se hizo a lo largo de la temporada como plantel de jugadores, junta directiva, cuerpo técnico, creo que fue importante el apoyo de cada uno y pues al final poder aquí en nuestra propia casa darle esa alegría… y por la fecha también en la que pasó, un 10 de mayo, donde nuestro país se celebra el Día de la Madre, contentos por haberle dado ese regalo a nuestras mamás y a todas las mamás de San Pedro”, señaló el entrenador.

La serie clave

El ascenso se consolidó en un cruce de máxima tensión. Vásquez explicó que el plan era proteger el cero y ser contundentes ante un rival al que reconoció como un oponente de jerarquía.

“Lo vivimos con mucha intensidad, sabedores de que pues era una final para nosotros anticipada, donde pues teníamos que buscar hacer un partido perfecto, tratar de mantener el cero nuestra portería”, indicó.

El entrenador recordó que la llave fue disputada en ambos escenarios y que el grupo sostuvo la concentración porque sabía lo que estaba en juego. El premio llegó con un gol decisivo de Chacón.

“Creo que lo más importante fue que todos estábamos conscientes de lo que nos estábamos jugando y pues pusimos toda la concentración de nuestra parte para que al final ese único gol que conseguimos por medio de Steven Chacón nos alcanzara para obtener la victoria”, afirmó.

Continuidad en pausa

Con el ascenso asegurado, el siguiente tema es el futuro de Vásquez al frente del proyecto. El técnico explicó que aún no existe un acuerdo con la junta directiva y que la decisión dependerá del plan deportivo y del presupuesto para competir en una categoría más exigente.

“Nosotros todavía no hemos llegado a ningún acuerdo con Junta Directiva, estamos esperando ver qué decisión se toma y al final pues ver también cuál es el proyecto que ellos ofrecen, porque pues nosotros hemos siempre sido sinceros, honestos, la Liga Nacional es diferente a la primera división y por ende se necesita un presupuesto mayor para competir”, expresó.

Vásquez afirmó que el factor económico será fundamental para competir contra instituciones con estructuras consolidadas. “Para eso el factor económico es fundamental, entonces estamos en esta parte todavía en tratar de buscar llegar a un arreglo con Junta Directiva y bueno esperemos en Dios, si es su voluntad pues se pueda dar la continuidad”, agregó.

El entrenador recordó que en un proceso anterior no asumió el reto por esa misma realidad presupuestaria. “Preparados siempre hemos estado… pero en Mita no quisimos asumir el reto porque pues el presupuesto era muy corto para lo que la Liga Nacional significa y pues esa al final fue la decisión que tomamos de no continuar”, recordó.

Refuerzos para competir

Más allá de nombres, Vásquez dejó una postura firme sobre la conformación de la plantilla: ascender no garantiza mantenerse y el salto de categoría exige refuerzos en zonas clave.

“Debemos ser honestos: no todos los jugadores que lograron el ascenso se quedarán, ya que es necesario incorporar refuerzos. Si realmente se desea evitar los mismos problemas que han enfrentado otros equipos que ascienden, es fundamental fortalecer el plantel.”

El criterio, según el técnico, no pasa solo por fichar, sino por elegir jugadores comprometidos y preparados para competir con la presión de la Liga Nacional.

“Encontrar esos refuerzos idóneos va a ser la clave de traer jugadores que puedan estar comprometidos al 100% con la institución y que vengan también por marcar una historia acá en un pueblo que es muy futbolero”, destacó.

El siguiente objetivo

Con el ascenso en el bolsillo, San Pedro encarará la final del torneo con menos angustia, pero con la misma responsabilidad. Vásquez reconoció que el equipo se quitó “un gran peso encima”, aunque no bajará la intensidad competitiva.

“Nos quitamos un gran peso encima, eran 32 años de historia el club… ya quitarnos ese peso, creo que fue importante, más sabedores que una final siempre va a ser complicado”, señaló.

De cara a la serie por el título, Vásquez sostuvo que el plantel quiere aprovechar el momento para cerrar la temporada con un campeonato.

“Ahora que nosotros ya logramos el objetivo primordial, pues también queremos aprovechar la oportunidad de disputar esa final y tratar de ganarla… esperamos en Dios… que el día sábado podamos ir al Carlos Salazar Hijo a hacer un buen partido y conseguir un resultado positivo”, indicó.

Mensaje a la afición

En el cierre, el entrenador agradeció el respaldo de la afición en el juego decisivo y pidió que el apoyo continúe cuando el club debute en la Liga Nacional.

“Agradecerles por el apoyo mostrado… su apoyo fue fundamental… fue un honor haber sido parte de esta historia, haber pues logrado juntos ese anhelado ascenso a la Liga Nacional… y que la otra temporada… no dejen de apoyar al equipo… el apoyo de la afición va a ser importante para darle ese soporte al equipo”, expresó.

Vásquez dejó una idea como síntesis del nuevo reto: llegar costó décadas; ahora, la meta es mantenerse. “Costó 32 años para llegar pues que se trata de la manera de mantenerse mucho tiempo en Liga Nacional”, concluyó.