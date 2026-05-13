Repechaje Nueva Santa Rosa vs. Suchitepéquez: fecha, hora y posible sede

Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez ya tienen fecha para su partido de repechaje por el segundo boleto de ascenso a la Liga Nacional. El encuentro está programado para el sábado 30 de mayo a las 18.00 horas con árbitros FIFA y el Estadio Pensativo de la Ciudad Colonial como opción número uno para albergar el partido, según confirmó Luigi Muñoz, vicepresidente de la Liga de Primera División. Como alternativa se contempla el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol en Ciudad de Guatemala, aunque todo apunta a que el partido se disputará en Antigua.

El partido tendrá un significado histórico para ambos clubes. Suchitepéquez busca regresar a la máxima categoría del fútbol guatemalteco después de ocho años en la Primera División, luego de asegurar su lugar en el repechaje al llegar a la final del Clausura 2026 tras eliminar al Chichicasteco.

Nueva Santa Rosa, por su parte, llegará a este duelo con la motivación de que aún tiene viva la posibilidad de ascender pese a haber sido eliminada por Deportivo San Pedro en las semifinales, gracias al derecho que le otorgó haber sido finalista del torneo anterior.

Datos del partido

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Hora: 18.00 horas

Sede principal: Estadio Pensativo, Antigua Guatemala

Sede alternativa: Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, Ciudad de Guatemala

En juego: Segundo boleto de ascenso a la Liga Nacional 2026-27

El propio club panalero expresó su determinación de cara al partido decisivo. "Nos vemos el 30 de mayo, lucharemos hasta el final y estamos seguros que nuestros guerreros lo dejarán todo porque esta historia aún no termina. Fe hasta el final, vamos paneleros, nunca se deja de creer lo que Dios tiene preparado para nosotros", publicó Nueva Santa Rosa en sus redes sociales.