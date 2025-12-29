Dilema escarlata: ¿Qué otras opciones tiene Municipal para disputar sus partidos de local en el Clausura 2026?

Municipal enfrenta un dilema logístico tras los graves incidentes de violencia registrados el sábado 27 de diciembre en El Trébol. Lo más probable es que el estadio sea suspendido e inhabilitado al menos para las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026.

La directiva de la Liga Nacional deberá evaluar los hechos ocurridos durante la final del Apertura 2025 y determinar las sanciones correspondientes. La invasión masiva de cancha, los actos vandálicos y los daños a la infraestructura del recinto podrían resultar en un castigo severo para el estadio y el club.

La pregunta que surge ahora es: ¿dónde jugará Municipal sus partidos de local si El Trébol es sancionado? Los rojos deberán encontrar rápidamente una sede alternativa para recibir a sus rivales durante las primeras fechas del Clausura 2026, una tarea nada sencilla considerando las limitadas opciones disponibles.

La alternativa más lógica para Municipal sería el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, recinto que históricamente ha utilizado el club cuando El Trébol no está disponible. Sin embargo, esta opción es actualmente inaccesible debido al proceso de remodelación que enfrenta el estadio.

Estadio Pensativo: escenario poco probable

Otra posibilidad sería el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, recinto que Municipal ha utilizado anteriormente como casa temporal en competencias internacionales como la Copa Centroamericana.

Sin embargo, esta opción se presenta como poco probable considerando que el incidente de la final fue precisamente ante Antigua GFC. Solicitar al club colonial que preste su estadio después de los hechos violentos protagonizados por aficionados rojos en El Trébol sería una situación incómoda para ambas instituciones.

Estadio Cementos Progreso: la casa de Comunicaciones

Una opción más factible, aunque igualmente complicada, sería el Estadio Cementos Progreso, casa del club Comunicaciones. El recinto ubicado en la zona 6 de la capital cuenta con buenas condiciones y capacidad adecuada para recibir partidos de Municipal.

El problema con esta alternativa es que Comunicaciones es el rival de clásico de Municipal. Jugar en el estadio del eterno adversario representaría una situación inusual y potencialmente conflictiva. Los cremas tendrían que estar dispuestos a prestar su estadio a los rojos, algo que dependerá de la relación entre las directivas de ambos clubes y de la disponibilidad del calendario del recinto.

Opciones en el interior del país

Municipal podría verse obligado a considerar estadios en otros departamentos del país. Esta opción obligaría a la afición roja a desplazarse fuera de la Ciudad de Guatemala para apoyar a su equipo.

Jugar en el interior representaría una pérdida significativa de ventaja deportiva para Municipal, además del impacto económico negativo por la reducción en la venta de boletos y la distancia que deberían recorrer los seguidores.

La incertidumbre sobre la sanción

Por el momento, todo es incierto. La directiva de la Liga Nacional no ha comunicado oficialmente cuántas jornadas será suspendido El Trébol ni qué otras sanciones enfrentará Municipal por los incidentes registrados durante la final.

El club deberá esperar la resolución de las autoridades del fútbol guatemalteco para conocer el alcance de la sanción y determinar cuál será su estrategia para afrontar el inicio del Clausura 2026.