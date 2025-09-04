Dónde jugarán Guatemala y el Salvador la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

La selección de Guatemala continúa su preparación para el encuentro que tendrán este 4 de septiembre contra El Salvador, lo que supone una nueva oportunidad para que la bicolor pueda conseguir el hito histórico de clasificarse a un Mundial por primera vez.

El encuentro da inicio la historia de la bicolor en la eliminatoria de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) rumbo al Mundial de 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La expectación de la población se mantiene alta, ya que este primer partido se jugará en Guatemala, lo que alimenta aún más la emoción de que la posible primera victoria de la selección en estas eliminatorias sea en casa.

El partido, que iniciará a las 20 horas de este jueves, será en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 capitalina.

Por ello, varios aficionados guatemaltecos han empezado a reunirse cerca del estadio para apoyar a la selección cuando llegue y para no perderse un solo minuto del encuentro.

Además, en el lugar están los característicos puestos de venta en donde se ofrecerá a la población camisolas, gorras, banderas, bufandas, comida y mucho más.

Posterior al encuentro contra El Salvador, la selección de Guatemala se medirá el próximo 8 de septiembre a Panamá. Esta vez será en el estadio Rommel Fernández a las 19.30 horas.

