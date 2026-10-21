¿Dónde podría Guatemala golpear a Canadá? Las debilidades que debe aprovechar la Azul y Blanco

La selección de Guatemala enfrentará a Canadá el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), con la mira puesta en la clasificación directa a la Copa Oro del 2027.

El Trébol será el escenario donde comenzará la serie entre guatemaltecos y canadienses, que definirá a uno de los cuatro semifinalistas que clasificarán directamente al torneo internacional de futbol más importante de la Concacaf, ya que el perdedor tendrá que disputar la fase preliminar en marzo del 2027, junto con otras 13 selecciones.

Además, la serie entre la Bicolor y los Canucks se percibe internacionalmente como una oportunidad para que Canadá se vengue de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, cuando el encuentro en EE. UU. finalizó 1-1 y la clasificación a las semifinales se definió en la tanda de penaltis, en la que la Azul y Blanco logró avanzar.

Frente a este escenario, los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena deben analizar las fortalezas y detectar las debilidades de los canadienses para aprovecharlas durante la serie, que se definirá el próximo lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, donde Guatemala intentará hacer historia y avanzar a las semifinales.

Así llega Guatemala

Fortalezas de la Azul y Blanco:

Bajo el mando del director técnico mexicano Luis Fernando Tena, la selección de Guatemala muestra una estructura definida, disciplina defensiva y competitividad colectiva, debido a que la Azul y Blanco ha demostrado a lo largo de la Liga de Naciones capacidad de superación anímica y carácter para plantarse ante rivales de toda la región.

Asimismo, la integración de jóvenes figuras, como Olger Escobar, Matt Evans y Rudy Muñoz, consolida una base sólida para el futuro, ya que estos pueden aprender de los más experimentados que aportan una movilidad diferente al juego, como José Pinto, Jorge Aparicio y Nicholas Hagen, quien se ha convertido en la primera línea del ataque.

Lea más: ¿Un arma de rayos de calor en la frontera con México? El Pentágono autoriza realizar pruebas

Debilidades de la Bicolor:

La dependencia excesiva de pocos delanteros limita la producción de goles, incluso cuando el equipo domina o genera ocasiones. De manera que la selección de Guatemala destaca por su orden táctico y el surgimiento de jóvenes talentos, pero padece falta de gol, inconsistencia frente a rivales de élite y fragilidad en el juego aéreo defensivo.

Los juegos ante potencias sudamericanas y europeas dejan al descubierto las brechas físicas y de ritmo competitivo. Además, el nivel del plantel desciende de forma notable cuando hay rotaciones o ausencias por lesión, lo que deriva en problemas de marcaje a balón parado y en las transiciones rápidas del rival cuando el equipo adelanta líneas.

Así llega Canadá

Fortalezas de los canadienses:

La selección de Canadá, liderada por el defensor Alphonso Davies y el delantero Jonathan David, cuenta con mucho desequilibrio y pegada en campo rival. Bajo el mando del director técnico estadounidense Jesse Marsch, el equipo canadiense ejerce una presión alta y asfixiante sobre la salida de cualquier rival, sin importar las condiciones.

El combinado canadiense destaca por su intensidad física, transiciones rápidas y figuras de primer nivel del futbol europeo, que aprovechan la velocidad por las bandas y los espacios abiertos para lastimar al rival con pocos toques, como quedó demostrado ante Catar, Sudáfrica y Bosnia en el Mundial, del que Canadá fue uno de los anfitriones.

Debilidades de los Canucks:

Las principales debilidades de la selección de Canadá son el desgaste físico por su estilo agresivo, la falta de profundidad en el banquillo y los espacios que deja ante los contragolpes, ya que el nivel del conjunto canadiense disminuye de forma notable cuando faltan sus principales figuras por lesiones, como Ismael Koné y Tajon Buchanan.

El estilo de juego físico y al límite provoca un alto nivel de cansancio acumulado y constantes amonestaciones, ya que, aunque generan ocasiones claras de gol, carecen de la eficacia necesaria dentro del área en los tramos decisivos. Además, cuando adelantan las líneas para presionar, sufren desajustes y quedan expuestos a contrataques rápidos.