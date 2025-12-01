Jugadores de Mixco se quedan con el premio de goleador y portero menos vencido del Torneo Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional finalizó con dos futbolistas del Deportivo Mixco como protagonistas en los premios individuales. El delantero, Nicolás Martínez y el portero nacional, Kevin Moscoso cerraron la fase de clasificación como los líderes en sus respectivas categorías, consolidando una campaña destacada para el equipo chicharronero.

Nicolás Martínez se convirtió en el máximo goleador del certamen tras finalizar las 22 jornadas con un total de 16 anotaciones. El delantero chicharronero mantuvo una regularidad sobresaliente a lo largo del torneo y fue determinante en los tramos decisivos para que su equipo asegurara el segundo lugar de la clasificación general.

Sus goles llegaron en diferentes momentos y ante rivales de peso, permitiéndole sostener una ventaja suficiente sobre sus perseguidores. Martínez, uno de los referentes ofensivos del campeonato, cerró como el atacante más efectivo del Apertura 2025 en lo que ha sido su mejor producción goleadora desde su llegada al futbol guatemalteco.

En la portería, Kevin “Canche” Moscoso firmó una campaña sólida que lo llevó a convertirse en el mejor guardameta del torneo. El arquero de Mixco terminó con un promedio de 0.90 goles recibidos por partido, tras permitir 19 anotaciones en 21 encuentros disputados durante la fase de clasificación.

Moscoso se mantuvo constante desde el inicio del torneo y fue una de las piezas más confiables del cuadro mixqueño. Su rendimiento contribuyó directamente a que Mixco fuera uno de los equipos con menos goles en contra en el Apertura 2025 y se mantuviera en los primeros puestos durante toda la competencia.

El portero nacional también fue clave en varios partidos que terminaron definiéndose por detalles mínimos, especialmente en duelos directos ante rivales que buscaban posiciones de clasificación. Sus intervenciones en momentos críticos le permitieron sostener la ventaja en encuentros que finalmente sellaron la campaña del equipo.

Con estos reconocimientos, Martínez y Moscoso se consolidan como los jugadores más influyentes de Mixco en la fase regular. Sus actuaciones individuales respaldan el desempeño colectivo del club, que se mantuvo competitivo de principio a fin.

Ambos premios representan un impulso anímico importante para Mixco de cara a los cuartos de final, donde el equipo buscará aprovechar el buen momento de sus figuras para avanzar en la lucha por el título del Apertura 2025.