Dustin Corea “No vengo a ser Supermán”

Dustin Corea, delantero de Deportivo Mixco conduce el balón durante la práctica en el estadio Santo Domingo. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez).

Dar lo mejor de sí para ayudar al Deportivo Mixco a salir de los últimos lugares del Apertura 2019 es una de las principales metas del delantero salvadoreño Dustin Corea.

El domingo pasado, pudo mostrar un poco de su talento, cuando anotó el gol con el cual el equipo chicharronero venció a Municipal y obtuvo la segunda victoria del campeonato.

Corea nació en Los Ángeles, California, EE. UU. Su padre es salvadoreño y su madre nicaragüense, y afirma que por sus venas corre pura pasión por el futbol, un deporte que ha practicado desde niño.

Hace una semana, se unió al conjunto mixqueño y confía plenamente en que el plantel podrá levantarse de su mal momento futbolístico.

“No vengo a ser un Supermán, pero creo en mis habilidades, y mis compañeros y el cuerpo técnico creen en mí. Eso me hace sentir bien y tomar confianza. Vengo a ayudar en todo lo posible”, expresó el jugador.

El ariete cuscatleco señaló que tuvo poco tiempo para decidir si venía a jugar al futbol guatemalteco, por lo cual poco a poco se irá adaptando a sus nuevos compañeros y al clima.

“El club se ve que es muy unido y con ganas de jalar para el mismo lado. Me siento feliz de estar aquí y tener la oportunidad de aportar mi granito de arena. Me han dado una cálida bienvenida, y eso me hace sentir cómodo”, agregó el Chero, como le han empezado a llamar sus compañeros.

Con optimismo

Dustin indicó que aunque el desafío en Mixco es grande, existen muchas posibilidades de sacarlo a flote, pues considera que hay tiempo suficiente.

“Creo que con los partidos que faltan por disputar en la fase de clasificación —seis—, más los otros 22 del siguiente campeonato, se podrán alcanzar los objetivos trazados”, expuso.

“Me gusta creer que soy técnico, veloz y encarador. No dudo de mis capacidades. Soy un atacante, definidor. No me rindo fácilmente y trato de aprovechar las oportunidades. Soy un jugador de equipo. Si tengo que hacer el gol, lo hago, y si tengo que dar una asistencia, la doy”, enfatizó.

El zurdo de 27 años ha participado con la selección de su país en juegos contra Ecuador y Guatemala, entre otros.

“Ya tuve la oportunidad de jugar contra Guatemala, en el Doroteo Guamuch Flores y en Los Ángeles. En el 2013, a los 21, debuté con El Salvador, en un partido frente a Ecuador. Justo era mi cumpleaños, por eso nunca lo voy a olvidar”, indicó.

El salvadoreño, quien se confiesa admirador del Barcelona y de Lionel Messi, espera darle muchas alegrías a Mixco.

