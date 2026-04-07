Ecuador confirma amistoso ante la Selección de Guatemala: así es el historial entre ambas selecciones

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció este martes 7 de abril, a través de sus redes sociales, un encuentro amistoso frente a la Selección Nacional de Guatemala, que se disputará el 7 de junio en Columbus, Estados Unidos, como parte de la preparación del combinado sudamericano rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“El combinado nacional de Ecuador enfrentará a Guatemala el próximo 7 de junio en la ciudad de Columbus, en su último compromiso previo al Mundial”, publicó la FEF en un comunicado difundido en plataformas digitales.

El partido está programado para disputarse a las 15.00 horas de Ecuador en el Scotts Miracle-Gro Field y forma parte del cierre de la planificación deportiva del equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, antes de su debut mundialista.

Asimismo, la Federación detalló que Columbus será la sede de concentración de la selección ecuatoriana a partir del 25 de mayo, ciudad en la que el plantel realizará los últimos ajustes tácticos y físicos de cara a su participación en la máxima cita futbolística.

Este será el segundo partido que Ecuador dispute en Columbus. La primera ocasión fue en junio de 2001, cuando igualó sin goles frente a Estados Unidos en un encuentro amistoso.

En el Mundial 2026, Ecuador integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Sus encuentros de la fase de grupos se disputarán en ciudades como Philadelphia, Nueva Jersey y Kansas City, lo que permitirá traslados relativamente cortos durante la fase inicial del torneo.

¡Junto con @PilsenerEcuador anunciamos uno de nuestros rivales en la última Fecha FIFA antes del Mundial!



🇪🇨🆚🇬🇹

🗓️07/06/2026

⌚15H00 (ECU)



Más información en la siguiente nota web: https://t.co/WgHDkXT0bb#UnaRondaMás pic.twitter.com/TjYyT1ZsCb — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) April 7, 2026

Por su parte, la Selección de Guatemala verá este compromiso como una prueba de alto nivel ante una selección mundialista, con el objetivo de fortalecer su proceso competitivo y medir su crecimiento frente a rivales de jerarquía internacional.

Historial entre Guatemala y Ecuador