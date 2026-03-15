El Cartaginés sube al liderato en Costa Rica de la mano del guatemalteco Villatoro

El Cartaginés, dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, venció 2-1 al Saprissa este domingo y asumió el liderato del Torneo Clausura de Costa Rica, aprovechando la derrota del Herediano en casa ante Liberia.

Aunque el peso del partido lo llevó el Saprissa, el Cartaginés supo reaccionar y golpear en los momentos oportunos para conseguir una victoria vital en casa que lo coloca en cima de la clasificación con 23 puntos en 12 jornadas, por encima del Herediano (22 puntos), Saprissa (21) y Alajuelense (18).

El Saprissa se fue arriba en el marcador con un gol de Jefferson Brenes al cierre de la primera mitad, pero el Cartaginés le dio la vuelta al marcador con anotaciones en la segunda etapa de Geancarlo Castro y de Cristopher Núñez.

El guatemalteco Amarini Villatoro está firmando una sólida temporada en su primer certamen al mando del Cartaginés y se ha colocado líder con 6 jornadas por disputar en la fase regular, de la cual los 4 primeros lugares avanzarán a las semifinales.

En este partido estaba en juego el liderato tras la derrota en casa del Herediano frente al Liberia del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo por 1-2. El conjunto de Cardozo tomó ventaja de 0-2 con anotaciones de John Paul Ruiz y del delantero mexicano Erick Torres, mientras que el goleador cubano Marcel Hernández acercó al Herediano que a pesar de montar un asedio constante en la portería rival no pudo empatar el partido y terminó cediendo el liderato.

Tras un arranque irregular de campaña, el vigente campeón Alajuelense ya logró meterse en el cuarto lugar gracias a su triunfo del viernes por 3-0 como local frente el Pérez Zeledón con anotaciones de José Alvarado, Joel Campbell y el mexicano Angel Zaldívar.

Con este resultado el Alajuelense toma motivación para enfrentar a mitad de semana el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente a Los Ángeles FC estadounidense, tras empatar 1-1 en la ida disputada en suelo norteamericano.

Otro que se ha metido en la pelea por uno de los cuatro boletos a las semifinales es el Sporting del entrenador argentino Andrés Carevic que llegó a 17 puntos, uno menos que el Alajuelense, después de conseguir una seguidilla de victorias, la última de ellas el sábado por 1-0 frente al San Carlos con un gol de último minuto de Yostin Salinas. La jornada se completó este domingo con el triunfo del colista Guadalupe por 2-1 sobre el Puntarenas.