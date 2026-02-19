“Nos faltó ser más atrevidos”, admite Villatoro tras el empate de Cartaginés frente al Vancouver

El técnico guatemalteco Amarini Villotoro y el Club Sporting Cartaginés arrancaron la Copa de Campeones de Concacaf con un empate frente al Vancouver, quien contó con la presencia de figuras como el alemán Thomas Müller, en el duelo disputado en Cartago.

La escuadra de la liga norteamericana (MLS) dispuso del 75% de la posesión de balón y disparó hasta en 16 ocasiones, pero no logró romper el muro del combinado tico. La serie está abierta y se definirá 25 de febrero en Canadá.

“Hicimos un partido serio, como se debe competir internacionalmente: con mucho orden, aplicación táctica y compromiso de todos los jugadores. El esfuerzo fue al máximo y estuvimos a la altura frente a un equipo con gran intensidad y futbolistas desequilibrantes en lo individual”, expresó Amarini Villatoro.

El técnico guatemalteco del Cartaginés señaló que el planteamiento se basó en el orden defensivo y el despliegue físico, apostando por aprovechar las transiciones para generar peligro.

“Tuvimos orden y esfuerzo físico. La idea era tener opciones en el marco rival, aprovechar las transiciones y concretar las jugadas. Nuestro objetivo siempre fue ganar en casa, pero por el formato de la serie el empate es positivo. Ahora debemos buscar el pase como visitantes”, explicó.

El estratega también subrayó la importancia de llegar con posibilidades al partido de vuelta en Canadá. “Era clave llegar con vida a Canadá y mantener la ilusión. En el futbol no hay nada escrito; vamos a competir y a buscar la clasificación. Estoy contento. En el torneo de Copa no lo hicimos bien, pero tengo confianza en el grupo y en lo que estamos construyendo”, afirmó.

Finalmente, Villatoro reconoció que aún hay aspectos por mejorar en ofensiva.

“Nos faltó ser más atrevidos en el último cuarto de cancha y terminar mejor las transiciones. También debemos aprovechar mejor los espacios que el rival nos dejó”, concluyó.