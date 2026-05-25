El Clausura 2026 rompe empates históricos: así quedan los clubes más ganadores de Centroamérica

Municipal y Deportivo FAS firmaron campeonatos que valen doble. No solo levantaron el trofeo del Clausura 2026, sino que además rompieron empates históricos con sus rivales más grandes.

En Guatemala, Municipal llegó a 33 títulos de Liga y se separó de Comunicaciones, con lo cual recuperó la cima del palmarés en solitario. En El Salvador, FAS alcanzó 20 campeonatos y tomó distancia de Alianza para proclamarse, otra vez, como el club más laureado del país.

Con ese movimiento, el mapa del istmo queda —al menos por ahora— sin empates en la parte más alta: cada liga tiene un líder histórico claramente identificado. Sin embargo, la conversación regional no termina en el ámbito local. El debate se traslada al escenario internacional, donde los clubes buscarán respaldar su peso histórico con resultados.

El siguiente gran examen será la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, que se disputará del 29 de julio al 3 de diciembre. El torneo funciona como vitrina y termómetro del poder real del área. Además, hay un factor que condiciona el panorama desde ya: Alajuelense llega como tricampeón vigente del certamen, aunque actualmente no sea campeón de Liga en Costa Rica.

En otras palabras, el equipo a destronar no es necesariamente el monarca local, sino el que ha marcado la pauta reciente a nivel regional.

Bajo ese contexto, así queda el Top 10 de clubes centroamericanos con más títulos de Liga, con el Clausura 2026 ya contabilizado.

Top 10 centroamericano (títulos de Liga)

1) Deportivo Saprissa (Costa Rica) — 40

Saprissa sostiene su dominio con autoridad. Alcanzar 40 ligas no es solo una cifra relevante: es una tradición convertida en estándar. En Costa Rica, su historia se explica a partir de títulos y, a nivel centroamericano, su palmarés lo coloca como uno de los gigantes inevitables.

2) CD Olimpia (Honduras) — 40

Olimpia iguala la cima regional y lo hace desde una narrativa distinta. En Honduras, su constancia ha sido sinónimo de hegemonía. La regularidad con la que acumuló trofeos lo convirtió en el principal referente histórico del país y en uno de los pesos pesados del istmo.

3) Diriangén FC (Nicaragua) — 34

El club más ganador de Nicaragua conserva la corona histórica con 34 ligas. Diriangén representa tradición, identidad y permanencia. Su lugar en la cima no se explica por una racha corta, sino por décadas de supremacía construida torneo tras torneo.

4) CSD Municipal (Guatemala) — 33

Municipal movió el eje del futbol guatemalteco al conquistar el Clausura 2026 y llegar a 33 títulos. El valor del número no es únicamente estadístico: en un país donde la grandeza suele medirse frente al clásico rival, quedar primero en solitario devuelve al club rojo la posición histórica más importante.

5) CS Herediano (Costa Rica) — 32

El Herediano alcanzó 32 títulos tras conquistar el Clausura 2026 y se consolidó como uno de los clubes más exitosos de Costa Rica. Con este campeonato, superó al Alajuelense en el palmarés nacional y también alcanzó a Comunicaciones en la quinta posición histórica de títulos a nivel centroamericano. Es un club acostumbrado a disputar instancias decisivas y pelear campeonatos con frecuencia.

6) Comunicaciones FC (Guatemala) — 32

Comunicaciones queda con 32 campeonatos tras el salto de Municipal, pero su lugar en el top regional sigue siendo natural. Es el otro gran club tradicional del futbol guatemalteco, con presencia sostenida y el Clásico Chapín como escenario permanente para discutir la supremacía nacional.

7) LD Alajuelense (Costa Rica) — 31

Alajuelense combina dos argumentos sólidos: su palmarés doméstico, con 31 ligas, y su impacto reciente a nivel internacional. Además, se presenta como el rival a vencer en el plano regional inmediato: el tricampeón vigente de la Copa Centroamericana llega con experiencia y jerarquía en este formato.

8) Real Estelí FC (Nicaragua) — 22

Real Estelí alcanzó 22 ligas tras coronarse en el Clausura 2026. Aunque el primer lugar histórico en Nicaragua sigue en manos de Diriangén, Estelí simboliza el impulso moderno del torneo: protagonismo constante, presencia internacional y capacidad recurrente para competir en la parte alta.

9) Deportivo FAS (El Salvador) — 20

FAS cruzó la barrera simbólica de las 20 estrellas y rompió el empate que mantenía en la cima salvadoreña. Ganar el Clausura 2026 fue más que levantar un trofeo: significó recuperar la condición de líder histórico en solitario y enviar un mensaje claro dentro del futbol salvadoreño.

10) FC Motagua (Honduras) — 20

Motagua completa el top 10 con 20 títulos y reafirma su papel como principal perseguidor histórico de Olimpia. Cada vez que encuentra estabilidad y ritmo competitivo, se convierte en un rival incómodo para cualquiera, dentro y fuera de Honduras.