El emotivo momento que hizo llorar a Carlos “El Pescadito” Ruiz durante una firma de autógrafos en Guatemala

Carlos Humberto “el Pescadito” Ruiz volvió a Guatemala por unos días, pero lo que parecía una actividad más junto a sus aficionados se convirtió en un momento profundamente emotivo para el máximo referente del futbol nacional.

“El Pescado”, quien actualmente reside en Estados Unidos y trabaja como comentarista y analista deportivo para medios internacionales, se encuentra en Guatemala por el lanzamiento de una línea limitada de calzado deportivo que lleva su nombre: Bracos x CR20, un proyecto que, según él mismo explicó, tiene un significado especial más allá de lo comercial.

“Quiero ver a muchos niños jugando con estos zapatos”, expresó Ruiz durante la presentación del calzado, recordando además sus inicios humildes en la colonia Bellos Horizontes, zona 21 capitalina, donde comenzó a construir el sueño que años después lo convertiría en el máximo goleador histórico de la Selección Nacional.

En medio de una firma de autógrafos realizada en un centro comercial, donde decenas de personas llegaron para verlo, tomarse fotografías y pedirle firmas en camisetas, balones y zapatos, ocurrió una escena que terminó por conmover al histórico exdelantero.

Una mujer se acercó junto a un niño que esperaba conocer a su ídolo y, al tenerlo enfrente, le dedicó unas palabras de admiración y agradecimiento que tocaron profundamente al exjugador de la Bicolor.

Visiblemente emocionado, Ruiz no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba a la aficionada. El silencio del momento rápidamente se transformó en aplausos por parte de las personas que observaban la escena alrededor.

Muchos de los presentes también reaccionaron con emoción al ver la sensibilidad del exfutbolista, considerado por gran parte de la afición como el mejor jugador en la historia del fútbol guatemalteco.

El cariño hacia Carlos Ruiz sigue intacto a pesar de los años fuera de las canchas. Su historia continúa conectando especialmente con niños y familias que crecieron viendo sus goles y celebrando sus actuaciones con la camisola azul y blanco.

La escena vivida en el centro comercial dejó una imagen distinta al habitual ídolo competitivo y goleador: la de un Carlos Ruiz sensible, agradecido y todavía profundamente conectado con la gente que lo acompañó durante toda su carrera.