“El equipo no sabe a qué juega”: presidente de Achuapa confirma salida de Rafael Loredo

El estratega mexicano Rafael Loredo ha quedado al margen del banquillo del Deportivo Achuapa tras la última derrota del conjunto jutiapaneco este domingo, cuando cayó en casa, en el estadio Winston Pineda, frente a Marquense 1-2, en un resultado que complica de gran manera al equipo cebollero en la tabla acumulada, donde ahora se encuentra en serios problemas en la lucha por no descender de categoría.

El cuadro de Achuapa atraviesa un mal momento, ya que no gana desde la jornada siete del certamen y encadena cuatro derrotas consecutivas, resultados que encendieron las alarmas dentro del club. Ante esta situación, la directiva tomó la decisión de separar de su cargo al estratega azteca tras disputarse 13 fechas del torneo.

Loredo había llegado al Deportivo Achuapa con la misión de convertirlo en un equipo competitivo, generando una gran expectativa; sin embargo, conforme avanzaron las jornadas, los resultados no se dieron, por lo que la directiva decidió prescindir de sus servicios, tal como lo manifestó Francisco Zepeda, presidente del club.

“Entendemos la molestia de los aficionados. Nosotros, como junta directiva, somos los más molestos. Tenemos el mejor equipo de los últimos seis años y no podemos ser ratoneros en casa; no salimos a proponer, siempre salimos a cuidarnos. Lo hablamos con jugadores y cuerpo técnico, pero ahora sí es momento de tomar la decisión de que quede fuera el técnico”, expresó Zepeda.

Asimismo, añadió: “Esperamos contar con el nuevo cuerpo técnico lo más pronto posible y poder ir a enfrentar a Mixco el día miércoles y sumar de a tres”.

El dirigente también se refirió al desempeño mostrado en el último encuentro: “Volvimos a carecer de ofensiva y de ideas. Es un equipo que no sabe ni a qué juega, solo a defender, y esa no es la identidad del Deportivo Achuapa. Con planteles más débiles hemos hecho mejores partidos acá. No es señalar únicamente al cuerpo técnico, pero es una parte importante por el planteamiento que ellos realizan”.

Rafael Loredo deja al equipo en la novena posición del certamen con 15 unidades y también en la novena casilla de la tabla acumulada con 40 puntos, ubicándose a solo dos puntos de la zona de descenso. Por ello, el cuadro jutiapaneco buscará recomponer el rumbo de manera inmediata si no quiere perder la categoría.