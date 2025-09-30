“El objetivo de la selección de Guatemala es ganar los seis puntos de octubre”, asegura Óscar Castellanos

Guatemala visitará el próximo 10 de octubre a Surinam y el 14 a El Salvador por las eliminatorias mundiales rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Óscar Castellanos menciona que el grupo está consciente de los próximos juegos eliminatorios. (Foto Prensa Libre: Fedefut)..

Óscar Castellanos, seleccionado nacional de Guatemala, aseguró que el grupo está consciente de que los juegos contra Surinam y El Salvador, en octubre, serán decisivos para las aspiraciones rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Guatemala inició el pasado lunes 30 de septiembre la segunda semana de entrenamientos de cara a los encuentros de visita ante Surinam, el 10 de octubre, y contra su similar de El Salvador, el 14 del mismo mes, correspondientes a la tercera y cuarta fecha de la eliminatoria de Concacaf.

“Empezamos la semana con ilusión y responsabilidad. Estos dos partidos van a definir el rumbo de la eliminatoria. Esperamos sacar la mayor cantidad de puntos y cerrar bien en casa, con nuestra afición”, afirmó Castellanos.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena cerrará la ronda clasificatoria en noviembre, cuando reciba a Panamá y Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

“En una eliminatoria todas las selecciones juegan bien, se hacen fuertes en casa y tratan de sumar de visita. Seguro que los partidos de octubre serán igual”, comentó el jugador de Antigua GFC.

Castellanos agradeció el apoyo de la afición, que siempre ha mostrado su respaldo en los buenos y malos momentos. “En este tipo de partidos no hay favoritos, todos son difíciles, porque las selecciones están bien armadas”, destacó.

“Sabemos que Surinam no es un rival fácil, pero nuestro objetivo es sumar en esa cancha; es una selección complicada, con muchos jugadores en el extranjero”, puntualizó.

La Selección Nacional reconoce que los duelos ante Surinam y El Salvador serán exigentes, pero confía en su preparación y en el compromiso del grupo para luchar por los seis puntos en disputa y así poderme meter de lleno por la disputa del boleto mundialista del grupo.

