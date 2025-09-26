El Salvador anuncia convocatoria oficial para enfrentar a Panamá y Guatemala en la eliminatoria mundialista

La Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut) y el técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez dieron a conocer este miércoles 25 de septiembre la convocatoria oficial de la Selección de El Salvador para los partidos eliminatorios de octubre, en los que la Selecta recibirá a Panamá y Guatemala en el estadio Cuscatlán.

El estratega colombiano apostó por una nómina que combina la experiencia de referentes del balompié nacional con el aporte de sus legionarios.

Entre los convocados destacan los guardametas Mario González (Alianza), Benji Villalobos (Águila) y Tomás Romero (New York City FC). También sobresale la presencia de jugadores consolidados como Bryan Tamacas, Roberto Domínguez y Henry Romero, acompañados por jóvenes como Jefferson Valladares y Adán Clímaco, este último con experiencia en Costa Rica.

El mediocampo contará con nombres de peso como Darwin Cerén y Jairo Henríquez, además del talento ofensivo de Enrico Dueñas, Joshua Pérez y Harold Osorio, quienes llegan desde el extranjero para reforzar al plantel.

En ataque, la responsabilidad recaerá en delanteros como Brayan Gil (Baltika, Rusia), Nathan Ordaz (LAFC, MLS) y el juvenil Styven Vásquez (Firpo).

La Selecta afronta estos encuentros con la urgencia de sumar puntos que le permitan mantenerse en la lucha por avanzar en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo 2026.

Consciente del reto, Gómez ha solicitado más tiempo de trabajo. Los futbolistas de la liga local iniciarán concentración el 28 de septiembre, con el objetivo de pulir el esquema táctico y fortalecer la cohesión grupal antes de la incorporación de los legionarios.

Fechas de los compromisos

El Salvador vs Panamá: jueves 10 de octubre – estadio Cuscatlán.

El Salvador vs Guatemala: lunes 14 de octubre – estadio Cuscatlán.

Ambos partidos serán determinantes para medir el nivel de la Selecta en este nuevo proceso bajo la dirección del “Bolillo” Gómez, quien busca devolver protagonismo al futbol salvadoreño en la región.