El Salvador vs. Guatemala: Aficionados de la Azul y Blanco se vuelcan en apoyo a la Bicolor

En las afueras del hotel de concentración de la Selección Nacional de Guatemala se vive una auténtica fiesta Azul y Blanco.

Decenas de aficionados chapines, envueltos en banderas, camisetas y cánticos, han llegado desde distintos rincones del país para brindar su apoyo incondicional al combinado nacional, en la antesala de uno de los partidos más determinantes del proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en tierras norteamericanas.

La atmósfera es electrizante. Los colores azul y blanco dominan el paisaje, mientras los seguidores entonan canciones de aliento, ondean banderas y lanzan vítores que resuenan por las calles de San Salvador. La pasión chapina ha cruzado fronteras y hoy se hace sentir con fuerza en territorio salvadoreño.

Para Guatemala no hay mañana. El duelo ante El Salvador, en el estadio Cuscatlán, representa una oportunidad vital para sumar tres puntos y mantener viva la esperanza mundialista.

El técnico Luis Fernando Tena enfrenta uno de los retos más trascendentales desde que asumió el mando de la Bicolor y sabe que cuenta con el respaldo de una afición que cree, sueña y empuja.

La capital salvadoreña se ha teñido de azul y blanco, y la algarabía guatemalteca se ha convertido en protagonista de este choque trascendental en las eliminatorias mundialistas.

La afición chapina no solo acompaña: contagia, inspira y motiva. En cada canto, en cada grito, en cada gesto de apoyo se refleja el amor por la camiseta y el anhelo de ver a Guatemala en lo más alto del fútbol internacional.

El combinado nacional tiene previsto salir a las 17 horas rumbo al estadio. El partido iniciará a las 20 horas, y podrá verse por Tigo Sports.