El Salvador vs. Guatemala: Carlos “el Pescadito” Ruiz comparte su pronóstico del crucial juego en el Cuscatlán

La Bicolor se juega la vida este martes 14 de octubre en las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro corresponde a la jornada cuatro de la última fase de las eliminatorias de la Concacaf. La Azul y Blanco llega con la urgencia de sumar tres puntos vitales que le permitan seguir soñando con una histórica clasificación al Mundial, algo que, hasta la fecha, nunca ha conseguido el combinado guatemalteco.

Guatemala se ubica en la cuarta posición de su grupo, con apenas dos unidades en tres partidos, producto de una derrota en su debut y dos empates como visitante.

Con la mitad de los encuentros ya disputados en esta fase final, el margen de error se ha reducido a cero. Esta noche, en su visita al estadio Cuscatlán, el equipo nacional está obligado a ganar; de lo contrario, sus posibilidades de clasificar podrían comenzar a desvanecerse.

El cuerpo técnico, encabezado por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, y los jugadores son conscientes de la importancia de este duelo, en el que no hay mañana. El máximo goleador histórico de la Selección, Carlos Humberto “El Pescadito” Ruiz, también expresó su respaldo al equipo en la red social X, donde escribió: “Ganamos 3-0”, mostrando su confianza en que la Bicolor saldrá victoriosa en territorio salvadoreño.

Cabe destacar que solo el primer lugar de cada grupo obtiene el boleto directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares avanzarán al repechaje intercontinental, que se disputará en marzo del 2026. Por ello, una victoria esta noche no solo mantendría viva la esperanza, sino que metería de lleno a Guatemala en la pelea por el boleto.