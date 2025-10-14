El Salvador vs. Guatemala: Tena confirmó quién será el portero titular en el Cuscatlán en las eliminatorias mundialistas

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, se juega este martes su última oportunidad para mantenerse con vida en las eliminatorias de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tanto El Salvador como Guatemala llegan a este compromiso sin margen de error. El partido, que se disputará en el Estadio Cuscatlán, representa el duelo más importante para ambas selecciones en los últimos años. Ninguna puede permitirse empatar, ya que solo la victoria les permitirá seguir soñando con la clasificación mundialista.

Se espera un encuentro intenso de principio a fin, en el que ambos equipos saldrán con todo en busca de los tres puntos. La presión es máxima y cada decisión táctica puede marcar la diferencia.

En la antesala del partido, el estratega azteca Luis Fernando Tena confirmó quién será el guardameta titular frente al combinado salvadoreño.

Desde que asumió el mando de la Bicolor en noviembre del 2021, su portero de confianza ha sido Nicholas Hagen, actualmente jugador del Columbus Crew, en la MLS.

Solo ha prescindido de él en momentos puntuales, como en la reciente Copa Oro, cuando Hagen sufrió una lesión en el tercer partido de la fase de grupos. En esa ocasión, el arquero de Municipal, Kénderson Navarro, ocupó su lugar para los duelos ante Canadá y Estados Unidos.

¿Quién será el portero frente a El Salvador?

Ayer, en la conferencia de prensa previa al crucial encuentro, Tena fue consultado sobre la posibilidad de realizar cambios en la portería. Su respuesta fue clara y contundente: “No me ha pasado por la cabeza cambiar de guardameta. Mañana, contra El Salvador, Nicholas Hagen será el titular”.

Con esta confirmación, la Bicolor saldrá al Cuscatlán con su arquero estelar bajo los tres palos, en busca de mantener viva la esperanza en el camino hacia el Mundial que se disputará en Norteamérica el próximo año, en el que 22 combinados ya están clasificados para la gran cita.