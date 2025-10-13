El Salvador vs. Guatemala: Tena asegurá que saldrá a presionar y propondrá un futbol más agresivo

La Azul y Blanco se juega un partido de vida o muerte este martes en el Estadio Cuscatlán, cuando visite al cuadro de El Salvador por la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del próximo año, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin lugar a dudas, será uno de los encuentros más importantes de la era de Luis Fernando Tena al mando del combinado nacional, desde que asumió la dirección técnica. El principal objetivo de traer al estratega mexicano fue el de poder competir y clasificar a una Copa del Mundo, algo que Guatemala nunca ha conseguido en más de quince intentos desde el Mundial de Suecia 1958.

El partido entre Guatemala y El Salvador es una auténtica final para la Bicolor, debido a la incómoda posición en la que se encuentra en la tabla de posiciones, ocupando la última casilla con apenas dos unidades tras tres fechas disputadas.

Con tres partidos por jugarse el duelo frente a El Salvador y los dos encuentros de la fecha FIFA de noviembre ante Panamá y Surinam los guatemaltecos no tienen margen de error. Están obligados a sumar los 9 puntos restantes para intentar clasificar a la Copa del Mundo en un grupo integrado por Panamá, Surinam y El Salvador.

Para Tena y sus seleccionados no hay mañana: el partido contra El Salvador es el que hay que ganar si quieren seguir luchando por el primer puesto del grupo, ya que solo el líder clasifica directamente al Mundial de 2026, mientras que los dos mejores segundos avanzan al repechaje intercontinental.

En conferencia de prensa, el estratega azteca mencionó: “Espero a un equipo como el que ha jugado en Panamá y en Surinam, un equipo con personalidad, para plantarse en cualquier cancha. Un equipo que intente manejar bien la pelota y, como siempre, tratar de salir lo más claro desde nuestra portería. Asimismo, presionar lo más arriba que se pueda y ser lo más agresivos”.

Además, reconoció la importancia del encuentro: “Estamos muy conscientes de la importancia del juego, tanto para Guatemala como para El Salvador”.

Sobre el rendimiento defensivo del equipo, Tena comentó: “En términos generales, nuestro sistema defensivo ha funcionado bien. No nos han metido gol en jugadas en movimiento; sin embargo, han sido tres tiros de esquina muy dolorosos que nos han costado muchos puntos. Ahora hay que estar más concentrados”.

Por último fue consultado sobre un posible cambio en el arco, a lo que respondió: “No me ha pasado por la cabeza cambiar de guardameta. Mañana contra El Salvador, Nicholas Hagen será el titular”.