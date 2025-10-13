“Guatemala ha jugado bien, pero no ha tenido suerte en los resultados”, afirma Hernán “Bolillo” Gómez

La Selección Nacional de El Salvador, dirigida por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, se prepara para recibir este martes a Guatemala, en el estadio Cuscatlán, en un duelo de alto voltaje que promete ser una auténtica batalla por los tres puntos.

El ambiente en San Salvador se anticipa electrizante desde los primeros minutos del encuentro. Tanto “la Selecta” como los chapines llegan a este compromiso con la urgencia de sumar una victoria.

Los resultados previos han dejado a ambas escuadras en una situación comprometida, donde cada punto cuenta y cada error puede salir caro. La presión es máxima, y los técnicos saben que no hay espacio para titubeos.

El estratega colombiano ha trabajado intensamente con sus dirigidos para corregir errores y fortalecer el esquema táctico, mientras que Guatemala, bajo el mando de Luis Fernando Tena, buscará imponer su estilo y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender en territorio rival. La rivalidad histórica entre ambos países añade un ingrediente especial a este enfrentamiento.

Una derrota en este partido podría significar prácticamente el adiós a las aspiraciones mundialistas para cualquiera de los dos equipos. Por otro lado, un empate tampoco sería suficiente, ya que dejaría a ambos combinados en una posición muy complicada en la tabla, obligándolos a depender de otros resultados en las jornadas restantes.

Con todo en juego, el Cuscatlán será testigo de un choque cargado de emociones, donde el orgullo nacional y el sueño de llegar a la Copa del Mundo estarán en disputa.

En la antesala del crucial duelo eliminatorio entre El Salvador y Guatemala, el técnico Hernán Darío “Bolillo” Gómez menciono em conferencia de Prensa: “Jugamos mejor contra Surinam y Panamá y perdimos; el peor partido lo hicimos contra Guatemala y ganamos. A veces el análisis se hace en base al resultado y no al rendimiento”.

Consciente de la exigencia del calendario y el desgaste físico de sus jugadores, el estratega colombiano adelantó que algunos futbolistas podrían tener su oportunidad en el próximo encuentro: “Hay jugadores que llegan más descansados y verán oportunidad. El equipo que haga mejor las cosas logrará la victoria y el que pierda se va quedando afuera”.

Respecto al rival, Gómez reconoció el buen desempeño de la selección guatemalteca, aunque lamentó que los resultados no hayan acompañado su rendimiento: “Guatemala ha jugado bien, pero no ha tenido suerte en los resultados”.

También aprovechó para agradecer el respaldo de la afición salvadoreña: “Agradezco a la afición por el respeto que ha tenido hacia nosotros. El equipo que verán mañana es muy a gusto de lo que quiere la gente”.

Finalmente, al ser consultado sobre los partidos restantes en la fase eliminatoria, el técnico fue claro en su mensaje de confianza y determinación: “Son nueve puntos y aquí no existe el local ni el visitante, estamos bien y fuertes para mañana”.

La selección nacional de El Salvador realizó su última práctica la tarde de este lunes dónde el cuadro local sigue afinando detalles tácticos y estratégicos de cara al crucial encuentro frente a Guatemala por el Grupo A de las eliminatorias mundialistas.