¿Navarro o Hagen? La decisión a tomar de Fernando Tena para el crucial encuentro contra El Salvador

La Selección Nacional de Guatemala se juega un partido clave frente a El Salvador en las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará el próximo año en Norteamérica.



La Bicolor llega a este encuentro con la obligación de conseguir su primera victoria en la última ronda de las eliminatorias. Actualmente, el combinado nacional se ubica en la última posición del Grupo A, que comparte con Panamá, El Salvador y Surinam. Los chapines han sumado apenas dos unidades en tres partidos disputados.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena no han logrado mantener su arco en cero durante esta fase, ya que han recibido un gol en cada uno de los tres encuentros. Un aspecto que ha complicado especialmente a la Selección Nacional ha sido la táctica fija, pues los tres goles recibidos hasta el momento han llegado por esta vía.

El primer gol fue en el debut de la Bicolor en esta fase, el pasado 4 de septiembre, en un partido cerrado ante El Salvador. Un tiro de esquina cobrado por Nathan Ordaz al minuto 79 encontró la pierna de Harold Osorio, quien remató para vencer al guardameta Nicholas Hagen.

El segundo gol ocurrió en el estadio Rommel Fernández, durante la segunda jornada frente a Panamá. La Azul y Blanco se había adelantado en el marcador, pero al minuto 37, un tiro de esquina ejecutado por Erick Davis encontró la cabeza de Carlos Harvey, quien superó nuevamente a Hagen. El balón parado volvió a ser un dolor de cabeza para los chapines, que no pudieron sostener la ventaja.

El tercer y más reciente gol fue el pasado viernes, en la tercera fecha de las eliminatorias, cuando Guatemala se enfrentó a Surinam en Paramaribo. La Bicolor se había adelantado gracias a un gol de Darwin Lom a quince minutos del final. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que los chapines se llevarían tres puntos valiosos, al minuto 90 el defensor José Ardón intentó un remate de larga distancia que fue desviado por un defensa caribeño. Tras el despeje, se generó una contra que terminó en un tiro de esquina.

El reloj marcaba el minuto 90+3 cuando Jean-Paul Boëtius cobró el tiro de esquina. El arquero Nicholas Hagen salió a despejar el balón entre dos defensores chapines que no se comunicaron, lo que provocó que el despeje quedara en el borde del área. Pedro Altán intentó bloquear el balón, pero Virgil Masidian lo conectó y lo colocó pegado al palo, decretando el empate 1-1.

Tras el gol, la afición expresó su descontento en redes sociales, al criticar el despeje de Hagen que derivó en el empate. Muchos hinchas chapines han pedido que Kénderson Navarro sea titular en este trascendental duelo ante El Salvador.

El arquero de Municipal ha ganado protagonismo en los últimos días. Navarro ya fue parte de la pasada edición de la Copa Oro, donde Guatemala llegó a semifinales. En esa ocasión, el guardameta escarlata defendió el arco en los partidos contra Canadá y Estados Unidos, mostrando seguridad bajo los tres palos y buen juego aéreo. Cabe destacar que disputó esos encuentros debido a una lesión de Hagen.

Desde que Luis Fernando Tena asumió el mando de la Selección Nacional, su portero de confianza ha sido Nicholas Hagen, por su buen manejo del balón con los pies y su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, características que se ajustan al estilo de juego del técnico.

Todo está listo y ahora Tena deberá tomar una decisión difícil entre Hagen y Navarro para este duelo de vida o muerte en las eliminatorias.