Fútbol Nacional

El Salvador vs. Guatemala: historial en eliminatorias mundialistas y los 10 duelos que marcaron una rivalidad histórica

La Selecta y la Bicolor mantienen un historial parejo de enfrentamientos en eliminatorias rumbo al Mundial, donde cada choque ha sido un capítulo intenso de su histórica rivalidad.

Las selecciones de El Salvador y Guatemala se medirán por undécima ocasión en una eliminatoria mundialista y la tercera vez que chocarán en el estadio Cuscatlán. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

La rivalidad futbolística entre El Salvador y Guatemala tiene raíces profundas en la historia del fútbol centroamericano. Su primer enfrentamiento se remonta al 10 de marzo de 1930, en el estadio Tropical de La Habana, Cuba, durante los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Desde entonces, ambos países han sostenido una competencia deportiva que ya supera el centenar de partidos entre amistosos y oficiales.

En total, salvadoreños y guatemaltecos se han enfrentado 102 veces, pero en eliminatorias mundialistas los duelos han sido menos frecuentes: solo 10 encuentros a lo largo de más de cinco décadas.

Rivalidad en el camino mundialista

El primer enfrentamiento en una eliminatoria mundialista ocurrió el 3 de diciembre de 1972, en el estadio Mateo Flores —hoy Doroteo Guamuch Flores—, con victoria para Guatemala por 1-0 en la ruta hacia el Mundial de Alemania 1974. Una semana después, los chapines repitieron el triunfo (1-0) en el entonces estadio Flor Blanca, en San Salvador.

Desde entonces, ambas selecciones se han cruzado en distintas etapas de clasificación rumbo a Argentina 1978, España 1982, Corea y Japón 2002 y, más recientemente, hacia Canadá, Estados Unidos y México 2026.

En los duelos más recientes, El Salvador ha sacado ventaja, incluyendo su triunfo del 4 de septiembre de 2025, cuando venció 1-0 a Guatemala en el estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

Balance general

En eliminatorias mundialistas, El Salvador supera a Guatemala por una victoria de diferencia, con cuatro triunfos, tres derrotas y tres empates.
Los resultados reflejan la paridad histórica entre ambos países, donde cada encuentro ha tenido un alto nivel de intensidad y orgullo nacional.

Enfrentamientos entre El Salvador y Guatemala en eliminatorias mundialistas

N.ºFechaMarcadorEstadioPaís
103/12/1972GUA 1–0 ESAMateo FloresGuatemala
210/12/1972ESA 0–1 GUAFlor BlancaEl Salvador
308/12/1976GUA 3–1 ESAMateo FloresGuatemala
420/12/1976ESA 2–0 GUAFlor BlancaEl Salvador
523/10/1977GUA 2–2 ESAAztecaMéxico
609/11/1980GUA 0–0 ESAMateo FloresGuatemala
721/12/1980ESA 1–0 GUACuscatlánEl Salvador
802/04/2000GUA 0–1 ESAMateo FloresGuatemala
907/05/2000ESA 1–1 GUACuscatlánEl Salvador
1004/09/2025GUA 0–1 ESACementos ProgresoGuatemala

Rivalidad vigente

A lo largo de los años, los enfrentamientos entre El Salvador y Guatemala han trascendido generaciones y procesos, convirtiéndose en uno de los clásicos más antiguos y parejos de Centroamérica.
Cada choque no solo representa puntos o clasificación, sino también el orgullo de dos naciones que viven el futbol con pasión y rivalidad histórica.

