El Salvador vs. Guatemala: historial en eliminatorias mundialistas y los 10 duelos que marcaron una rivalidad histórica

La rivalidad futbolística entre El Salvador y Guatemala tiene raíces profundas en la historia del fútbol centroamericano. Su primer enfrentamiento se remonta al 10 de marzo de 1930, en el estadio Tropical de La Habana, Cuba, durante los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Desde entonces, ambos países han sostenido una competencia deportiva que ya supera el centenar de partidos entre amistosos y oficiales.

En total, salvadoreños y guatemaltecos se han enfrentado 102 veces, pero en eliminatorias mundialistas los duelos han sido menos frecuentes: solo 10 encuentros a lo largo de más de cinco décadas.

Rivalidad en el camino mundialista

El primer enfrentamiento en una eliminatoria mundialista ocurrió el 3 de diciembre de 1972, en el estadio Mateo Flores —hoy Doroteo Guamuch Flores—, con victoria para Guatemala por 1-0 en la ruta hacia el Mundial de Alemania 1974. Una semana después, los chapines repitieron el triunfo (1-0) en el entonces estadio Flor Blanca, en San Salvador.

Desde entonces, ambas selecciones se han cruzado en distintas etapas de clasificación rumbo a Argentina 1978, España 1982, Corea y Japón 2002 y, más recientemente, hacia Canadá, Estados Unidos y México 2026.

En los duelos más recientes, El Salvador ha sacado ventaja, incluyendo su triunfo del 4 de septiembre de 2025, cuando venció 1-0 a Guatemala en el estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

Balance general

En eliminatorias mundialistas, El Salvador supera a Guatemala por una victoria de diferencia, con cuatro triunfos, tres derrotas y tres empates.

Los resultados reflejan la paridad histórica entre ambos países, donde cada encuentro ha tenido un alto nivel de intensidad y orgullo nacional.

Enfrentamientos entre El Salvador y Guatemala en eliminatorias mundialistas

N.º Fecha Marcador Estadio País 1 03/12/1972 GUA 1–0 ESA Mateo Flores Guatemala 2 10/12/1972 ESA 0–1 GUA Flor Blanca El Salvador 3 08/12/1976 GUA 3–1 ESA Mateo Flores Guatemala 4 20/12/1976 ESA 2–0 GUA Flor Blanca El Salvador 5 23/10/1977 GUA 2–2 ESA Azteca México 6 09/11/1980 GUA 0–0 ESA Mateo Flores Guatemala 7 21/12/1980 ESA 1–0 GUA Cuscatlán El Salvador 8 02/04/2000 GUA 0–1 ESA Mateo Flores Guatemala 9 07/05/2000 ESA 1–1 GUA Cuscatlán El Salvador 10 04/09/2025 GUA 0–1 ESA Cementos Progreso Guatemala

Rivalidad vigente

A lo largo de los años, los enfrentamientos entre El Salvador y Guatemala han trascendido generaciones y procesos, convirtiéndose en uno de los clásicos más antiguos y parejos de Centroamérica.

Cada choque no solo representa puntos o clasificación, sino también el orgullo de dos naciones que viven el futbol con pasión y rivalidad histórica.