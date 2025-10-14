El Salvador vs Guatemala: Día, hora y por dónde ver a la Bicolor en las eliminatorias mundialistas

Tras las primeras tres jornadas disputadas, la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) se encuentra exactamente a la mitad, ya que únicamente quedan pendientes tres fechas para conocer a las tres selecciones nacionales que clasificarán a la Copa Mundial 2026.

Por el momento, la Selección de Guatemala se encuentra en el último lugar del Grupo A, con tan solo dos puntos, por detrás de El Salvador, con tres unidades; Panamá, con cinco; y Surinam, también con cinco. Sin embargo, la Bicolor tiene posibilidades de salir del sótano y clasificar al Mundial, ya sea de forma directa o mediante el repechaje.

A pesar de haber comenzado con el pie izquierdo, con una derrota como local ante los cuscatlecos, los dirigidos por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena rescataron dos valiosos empates como visitantes: primero en la Ciudad de Panamá y, posteriormente, en Paramaribo. Por lo tanto, necesitan una victoria en San Salvador para renacer.

La Azul y Blanco está obligada a ganar en el territorio salvadoreño para mantener viva la ilusión de una clasificación directa a la próxima Copa del Mundo, ya que, si consigue un empate o es derrotada, únicamente podrá avanzar mediante el torneo del repechaje internacional, aunque ese panorama aún se ve lejano y muy complicado.

Día, hora y por dónde ver el juego entre El Salvador y Guatemala

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de El Salvador este martes 14 de octubre, a las 20.00 horas, en el estadio Cuscatlán de San Salvador, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la última ronda de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y EE. UU.

El encuentro será transmitido únicamente por Tigo Sports para el territorio guatemalteco, mientras que en los Estados Unidos podrá verse mediante la plataforma Paramount+, un servicio de streaming que ofrece contenido de varias marcas de Paramount Skydance Pictures, donde el compromiso estará disponible en inglés o español.

El Salvador vs. Guatemala en Estados Unidos:

Los Ángeles, California : 19.00 horas.

: 19.00 horas. Tucson, Arizona : 19.00 horas.

: 19.00 horas. Denver, Colorado : 20.00 horas.

: 20.00 horas. Houston, Texas : 21.00 horas.

: 21.00 horas. Queens, Nueva York : 22.00 horas.

: 22.00 horas. Miami, Florida: 22.00 horas.

En el registro histórico entre ambas selecciones nacionales, Guatemala ha vencido en 37 ocasiones a El Salvador, ha empatado 26 veces y ha sufrido un total de 22 derrotas frente a la Selecta. Asimismo, la Azul y Blanco le ha anotado 100 dianas a su país vecino y ha recibido 72, por lo que mantiene una diferencia positiva de +28 goles.

Por otro lado, ambos equipos superaron la segunda ronda de las eliminatorias mundialistas en el segundo lugar de sus respectivos grupos. No obstante, Guatemala sumó 9 puntos y mantuvo una diferencia de tres unidades sobre República Dominicana, mientras que El Salvador consiguió 8 y Puerto Rico se quedó a un solo punto de empatarlo.