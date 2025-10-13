El Salvador vs. Guatemala: Hernán “El Bolillo” Gómez confirma la baja de tres elementos clave

A poco más de 24 horas para que se reanuden las eliminatorias mundialistas en el Grupo A de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), la Selección de El Salvador ya se está preparando para el compromiso ante su similar de Guatemala, el cual podría llegar definir el futuro de ambos equipos.

Tanto la Selecta como la Azul y Blanco llegan al estadio Cuscatlán, ubicado en la ciudad de San Salvador, con la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos posible, debido a que ambas selecciones centroamericanas ocupan el sótano del grupo, mientras que los combinados de Surinam y Panamá lideran con cinco puntos cada uno.

La Bicolor es la única selección del grupo que aún no ha conseguido una victoria, tras una derrota (ante El Salvador) y dos empates (ante Panamá y Surinam), por lo que los dirigidos por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena necesitan vengarse de sus vecinos por la dolorosa sorpresa de la primera jornada y así seguir con vida en la ronda.

Por otra parte, aunque los cuscatlecos comenzaron la fase con el pie derecho al derrotar a Guatemala en el estadio Cementos Progreso, posteriormente sumaron dos derrotas consecutivas como locales, ante Surinam y Panamá, por lo que el siguiente partido será su último en casa, e intentarán aprovechar la localía ante un rival herido.

Cambio de jugadores en la Selecta

De cara al próximo encuentro de las eliminatorias mundialistas, el director técnico de El Salvador, el colombiano Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, confirmó la baja de tres elementos clave y la incorporación de tres jugadores para el partido contra Guatemala, en el que el perdedor seguramente perderá la posibilidad de clasificar al Mundial.

El nacido en Medellín informó que el mediocentro Bryan Landaverde, por acumulación de tarjetas amarillas; junto con el defensor Roberto Carlos Domínguez y el mediocampista Christian Martínez, por lesión, serán las bajas más sensibles de la Selecta para el compromiso contra Guatemala en el estadio Cuscatlán, de San Salvador.

Los tres jugadores participaron en las primeras jornadas de esta fase eliminatoria, por lo que el entrenador aseguró a los medios locales que serán difíciles de reemplazar. Sin embargo, el cuerpo técnico de Gómez reaccionó con rapidez para que los reemplazos fueran convocados por la Selecta, y este 13 de octubre entrenaron con el equipo.

Por las bajas, se incorporaron el defensor de 19 años Kiano Falcao Casamalhuapa; el centrocampista de 18 años Manuel Martínez Aguilar, y el interior derecho Jairo Henríquez, un seleccionado preolímpico que había trabajado con el equipo desde septiembre y que regresa tras cumplir una suspensión por la tarjeta roja en la Copa Oro.

Sobre los lesionados, el médico de la selección salvadoreña, Tito Guerrero, explicó a los medios que Christian Martínez sufrió un esguince del ligamento colateral interno, que está por fuera de la rodilla. Por su parte, Roberto Domínguez también salió de la convocatoria por una lesión en la rodilla y estará fuera aproximadamente tres semanas.

No obstante, el médico Guerrero confirmó a la afición que el delantero Brayan Gil Hurtado y el lateral izquierdo Adán Clímaco, quienes salieron con algunas molestias físicas ante el combinado de Panamá el pasado jueves 10 de octubre, ya no presentan ningún tipo de problema y seguramente serán titulares ante la Selección de Guatemala.